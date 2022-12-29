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Мазепин заявил о надежде отправить застрявшие в Риге удобрения в Африку

Дмитрий Мазепин: ждем разрешения отправить застрявшие в Риге удобрения в Кению и Нигерию
Латвия разрешила «Уралхиму» провести инспекцию удобрений, застрявших в порту Риги из-за санкций. Совладелец компании Дмитрий Мазепин считает, что вскоре «Уралхим» сможет отправить их как гуманитарный груз в Кению и Нигерию
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В компании «Уралхим» рассчитывают, что 200 тыс. т удобрений, застрявших в порту в Риге из-за санкций, скоро будут отправлены в Нигерию и Кению. Об этом заявил совладелец компании, председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин в интервью телеканалу «Россия 24». Эфир доступен на странице телеканала «ВКонтакте».

«В Латвии у нас заморожено порядка 200 тыс. На последней неделе нам правительство Латвии разрешило сделать инспекцию удобрений, надеемся, что данное разрешение будет свидетельствовать о том, что они разрешат отгрузку. Мы планируем по согласованию с Африканским союзом отгрузить в Нигерию и Кению данные удобрения», — сказал Мазепин, добавив, что ООН контролирует эту сделку.

В качестве примера того, как санкции осложняют работу компании, которая формально не попала под ограничения, он привел историю с разблокированным в Нидерландах грузом удобрений, направленным в качестве гуманитарного груза в Африку с помощью ООН. «Когда мы отгружали из Голландии удобрения, мы не смогли сами заплатить за гуманитарный груз <...> Мы перечислили деньги в World Food Program (Всемирная продовольственная программа ООН. — РБК), и они на эти деньги зафрахтовали суда, на которых под ооновским флагом и везут удобрения в Мозамбик», — рассказал Мазепин.

«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в России и странах СНГ. Предприятия расположены в Перми, Воскресенске (Московская область), в Кирово-Чепецке (Кировская область), Березниках (Пермский край). Удобрения из России не попадают под западные санкции, но при этом в отношении российского агросектора сохраняются «скрытые санкции», говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сам Мазепин под персональными санкциями Евросоюза с марта. После введения ограничений Мазепин снизил свою долю в «Уралхиме» с 100% до 48% и покинул пост генерального директора компании.

В конце ноября Мазепин встречался с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече он попросил президента поддержать инициативу по разблокировке застрявших в европейских портах грузов — порядка 260 тыс. т удобрений. «Мы договорились с ООН, что мы перечисляем деньги ООН, ООН фрахтует судно, судно тогда подойдет в Голландию, заберет безвозмездный груз и отправится в порт Мозамбика для того, чтобы в Малави, как они считают, это ООН считает, испытывают большие трудности с удобрениями», — описывал он схему разблокировки удобрений. Путин инициативу поддержал.

Первое судно с 20 тыс. т российских удобрений на борту — MV Greenwich отправилось из порта Нидерландов в Мозамбик в конце ноября, конечной точкой следования груза было заявлено государство Малави. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил Россию за безвозмездную передачу 260 тыс. т удобрений, задержанных в европейских портах, для гуманитарных нужд.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
«Уралхим» Дмитрий Мазепин удобрения Латвия Кения Нигерия
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