Вне игры: как пожар в «Зимней вишне» повлиял на рынок развлечений в ТЦ

Поток посетителей детских парков, резко упавший после того, как в марте в результате пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек, начал восстанавливаться. Что еще произошло с рынком развлечений — разбирался РБК

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

После мартовской трагедии в Кемерово власти и участники рынка заговорили о необходимости усиления контроля за торговыми центрами и ужесточении законов о размещении развлекательных зон в них.

Как события в ТРК «Зимняя вишня» повлияли на бизнес детских парков и что изменилось в правилах игры для участников этого рынка за прошедшие месяцы, разбирался РБК.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар, в котором погибли 60 человек, преимущественно дети. Пожар начался на четвертом этаже, где находились детский развлекательный центр и кинотеатр. После трагедии в отставку ушел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Следствие арестовало 12 человек, они проходят обвиняемыми по делу о пожаре.

Стали ли россияне реже ходить в развлекательные парки торговых центров?

Детские активити-парки (зоны с большим игровым пространством, предполагающим большую физическую активность) и другие развлекательные объекты в последние годы были драйвером развития торговых центров. После 2014 года fashion-ретейлеры замедлили свое развитие, уровень покупательской способности россиян пошел вниз, и именно развлечения помогли заполнить пустующие площади и привлечь покупателей в торговые центры.

По словам вице-президента Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Федора Гавриченко, поток посетителей в развлекательные зоны торговых центров сразу после трагедии в Кемерово упал на 20–50% в зависимости от региона и начал восстанавливаться только в сентябре-октябре. «Но в полной мере возврата не произошло», — говорит Гавриченко, добавляя, что итоги следует подводить в конце года.

Совладелец сети активити-парков «Замания» Павел Ковшаров отмечает, что большинство посетителей вернулись в центры только осенью. «Сразу после трагедии трафик упал на 40% и отрастал примерно на 5% в месяц. Сейчас он нормализовался», — говорит Ковшаров.

Директор по развитию сети Joki Joya Эдуард Погонченко отмечает, что наибольшее падение трафика произошло в первые два месяца после трагедии. «Тогда наш оборот упал на 30%, — говорит он. — Кроме того, была ранняя теплая весна и жаркое лето, это тоже повлияло на сокращение посетителей».

В основном участники рынка сходятся в том, что на восстановление количества посетителей понадобилось полгода. У некоторых сетей к концу августа, у других к октябрю трафик восстановился. Согласно оценке «Открытие Брокер», рынок детских парков развлечений в России в последние годы рос примерно на 20% ежегодно. Объем рынка в компании оценивали в 3–6 млрд руб. Таким образом, при произошедшем падении трафика и оборота на 30% за полгода операторы развлекательных центров могли потерять около 1 млрд руб.

Изменились ли планы развития у развлекательных центров?

Павел Ковшаров говорит, что после трагедии в Кемерово «Замания» скорректировала свои планы по развитию, хотя и добавляет, что на это повлияло и общее изменение стратегии компании. В январе этого года, когда стало известно, что в «Заманию» инвестировала ГК «Основа», которая принадлежит экс-владельцам девелоперской компании «Мортон» (вошла в ГК «ПИК»), сообщалось, что до конца 2018 года планируется открыть около 15 центров в Москве и регионах. Но фактически откроется в 2,5 раза меньше: пока открыт только один центр — в Москве, а до конца года планируется еще пять.

В сетях Joki Joya и «КидБург» говорят, что на их планах развития кемеровская трагедия и уменьшение числа посетителей не сказались. «Планы всегда меняются, это нормально, когда развитие корректируется исходя из внешней конъюнктуры. Но именно из-за этой ситуации мы ничего специально не корректировали», — говорит генеральный директор ГК «КидБург» Максимилиан Пивоваров. «Единственное, что корректирует планы, — это отсутствие на рынке необходимого формата помещений, которые бы подходили нам по площади и экономическим показателям», — говорит Эдуард Погонченко.

По данным CBRE, в торговых комплексах, открытых в 2017 году, развлечения заняли 3%, в открывшихся в 2018 году — 8%.

Изменились ли требованию к расположению детских парков в ТЦ? ​

Сразу после трагедии Минстрой разослал письма главам регионов, в которых напоминалось, что нужно контролировать соблюдение свода правил по строительству общественных зданий и сооружений. В пресс-службе министерства РБК пояснили, что в письме говорилось о необходимости «провести комплекс мероприятий по выявлению фактов нарушения свода правил при эксплуатации торгово-развлекательных комплексов и иных зданий и сооружений с массовым пребыванием людей». Речь идет о правилах, которые были введены Минстроем еще как часть санитарных правил и норм (СанПиН) 2009 года.

В одном из пунктов этого свода правил говорится, что «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода». При этом развлекательные зоны традиционно располагаются на последних этажах торговых центров. «В регионах местные власти, особенно прокуратура, достаточно буквально понимают требования, которые к ним предъявляют. [После трагедии] были найдены правила, на которые раньше никто не обращал внимания, по которым детская развлекательная зона должна находиться не выше второго этажа. Но никто не понял и не объяснил, что такое детская развлекательная зона», — отмечает Федор Гавриченко.

Не появилось этого уточнения до сих пор. «Понятие «детская игровая зона» в нормативно-технических документах в настоящее время не установлено», — подтвердили РБК в пресс-службе Минстроя.

В результате определением, что такое детская игровая зона, занимаются региональные инспекции Госстройнадзора, и в разных регионах делают они это по-разному. Например, в Татарстане нашли детские игровые зоны, размещенные выше второго этажа, в 14 торговых комплексах и оштрафовали их владельцев, в Архангельске закрыли батутные центры. В Петербурге закрыли торгово-развлекательный комплекс с аквапарком «Питерлэнд», хотя собственник оспорил это решение. В Томске в мае закрыли игровую зону на третьем этаже в ТЦ «Мегаполис». «У нас прокуратура решила, что детям до 18 лет выше второго этажа находиться нельзя, таких городов в России всего два-три, в остальных можно. Раньше все думали, что детские игровые комнаты — это те места, где находятся малыши и у них есть воспитатели. Более расширенного толкования этому нет», — говорил директор торгового центра «Мегаполис» Олег Степанов.

​В то же время в Москве, Петербурге и некоторых других городах подобные парки продолжили работать, планируется открытие новых, в том числе выше второго этажа. В Петербурге на третьем этаже торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте летом этого года планировалось открытие тематического парка по мультфильму «Маша и медведь». Управляющий «Пассажем» Дмитрий Абрамов рассказал РБК, что открытие планируется в начале 2019 года, и заверил, что отсрочка не связана с трагедией в Кемерово. По его словам, ограничения, связанные с детскими игровыми зонами, этого объекта не коснулись.

Сотрудники МЧС России во время проверки пожарной безопасности (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

«У нас не детские парки, у нас семейные парки активного отдыха, и ничего общего с детскими развлекательными зонами и детскими площадками они не имеют. И эти ограничительные меры на данный момент наших парков не касаются», — говорит Эдуард Погонченко.

Однако в «Замании», которая также позиционирует себя как «сеть семейных парков развлечений», столкнулись с проблемами. Компания планировала разместить парк на третьем этаже ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге, рассказал Павел Ковшаров. После трагедии и последовавших проверок размещение на третьем этаже стало невозможным, но компания «Атриум», которая управляет торговым центром, предложила развлекательному парку площадку на первом этаже, и сеть сейчас рассматривает этот вариант.

В некоторых случаях детские игровые зоны можно размещать выше второго этажа, для этого собственник здания должен получить специальные технические условия (СТУ). СТУ выдаются для объектов нестандартных, в них описываются правила пожарной безопасности, размещение объектов внутри здания, в том числе детских игровых зон. В Минстрое подтвердили, что при получении СТУ размещение детских игровых зон выше второго этажа возможно. «Но проведенный анализ согласованных Минстроем СТУ за последние два года не выявил СТУ, в которых было предусмотрено размещение детских игровых зон выше второго этажа», — говорят в министерстве. Минстрой согласовывает СТУ для всех регионов России, кроме Москвы, где это делает региональная экспертиза.

Павел Ковшаров рассказал, что «Замания» планировала открыть парк в ТЦ «Лапландия» в Кемерово, парк должен был разместиться на третьем этаже. Сеть даже подписала договор аренды с ГК «Регионы», владеющей ТЦ, но позже оказалось, что в СТУ комплекса не прописано размещение парка на третьем этаже, и от его открытия отказались.

Развитие развлечений в регионах, конечно, не остановилось совсем. «Доля развлекательной функции в региональных торговых центрах практически не изменилась за последние два-три года. В современных торговых центрах кинотеатры, детские развлекательные комплексы, рестораны и другие развлекательные концепции составляют примерно 20–25% от общей арендуемой площади», — говорит директор отдела торговых помещений CBRE в регионах России Михаил Рогожин.

Стали ли торговые центры безопаснее?

Сразу после пожара в «Зимней вишне» в торговых центрах по всей России начались проверки. МЧС проверило 90 тыс. объектов, включая 11 тыс. торгово-развлекательных центров, инспекторы выявили более 280 тыс. нарушений противопожарных требований.

В самой «Зимней вишне» ранее не проводились проверки пожарной безопасности, поскольку она относилась к субъектам малого и среднего бизнеса, который согласно приказу МЧС 2012 года был освобожден от этих проверок. В МЧС обещали отменить этот приказ и проверили все торговые центры вне зависимости от собственности. Также в ведомстве пообещали увеличить штат инспекторов Государственного пожарного надзора. Кроме того, в МЧС подготовили законопроект, по которому выдачу разрешений на строительство торговых центров и других мест массового пребывания людей предлагалось вернуть Государственному пожарному надзору. Также предлагается привлечь надзорные органы МЧС к участию в экспертизе проектной документации на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Всего ведомство подготовило пять законопроектов, ни один из которых пока не принят.

Не реализован пока и пакет мер по изменению законодательства, которые в мае подготовил Совет Федерации. Среди рекомендаций — ввести в законодательство понятие «объект с массовым пребыванием людей» и обязательное страхование пожарной безопасности таких объектов.

Депутаты Госдумы также предлагали размещать кинозалы и игровые зоны исключительно на нижних этажах торговых центров. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выступил за перенос всех торговых центров на окраины и деофшоризацию компаний — собственников ТРЦ. А сенатор Валентина Петренко предложила ввести наказание для людей, распространивших ложную информацию о происшествии, в том числе о количестве жертв.

Несмотря на то что эти законы не были приняты, торговые центры стали безопаснее, говорит Федор Гавриченко. «Отношение к безопасности однозначно изменилось. Нет больше ни загроможденных эвакуационных выходов, ни закрытых дверей. За этим очень строго следят как арендодатели, так и операторы. В целом ситуация в торговых центрах стала более безопасной», — уверен Гавриченко.