В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о предложении размещать кинозалы исключительно на нижних этажах торговых центров

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Выступая в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия-1», Выборный заявил о том, что сейчас «обсуждается вопрос о переформатировании деятельности торговых центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах».

Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Да, придется работать в этом направлении, но безопасность превыше всего», — сказал депутат.

На вопрос, насколько быстро будут проведены изменения, которые заставят торговые центры размещать ближе к входу не магазины, а развлекательные зоны, Выборный ответил, что комиссия, в которой он работает, завершит работу в весеннюю сессию. «Я думаю, что в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации», — сказал депутат.

Ранее с предложением размещать игровые зоны и кинотеатры не выше второго этажа выступили несколько депутатов Госдумы, представляющие «Единую Россию». Однако их идея вызвала критику со стороны Ассоциации владельцев кинотеатров. Председатель ее совета Олег Березин в беседе с РБК назвал инициативу депутатов «популистской». По его мнению, вопрос не в том, где должен или не должен размещаться кинотеатр, а в том, чтобы соблюдались меры безопасности.

«По такой логике, необходимо запретить строительство многоэтажного жилья. Есть много решений, как повысить безопасность эксплуатации зданий, в том числе, дополнительные пожарные лестницы. Об этом стоило бы задуматься», — добавил Березин.

Предлагаемая депутатами Госдумы инициатива, скорее всего, будет относиться к кинотеатрам, которые будут строиться в новых торговых центрах, предположил в беседе с РБК генеральный директор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов. «Уже действующие кинотеатры строились тогда, когда подобные нормы не существовали. А закон, как известно, обратной силы не имеет. Хотя может это предложение в чем-то и здравое, но оно может «сломать» торговым центрам экономику. Ведь им необходимо будет думать над тем, кого заводить на верхние этажи, так как фудкорты вслед за кинотеатрами придется переносить на первые этажи», — заявил Нартов.

Перенос кинотеатров на нижние этажи в подавляющем большинстве существующих торговых центров неосуществимо, считают в сети кинотеатров «КАРО». «Размещение кинотеатров на последних этажах — мировая практика. И связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы. Просто перенести кинотеатр с одного этажа на другой невозможно», — говорится в комментарии пресс-службы «КАРО», поступившем в РБК.

Тема безопасности зрителей в торговых центрах стала широко обсуждаться после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из 64 погибших большинство находились в момент пожара в кинотеатре, который находился на четвертом этаже ТЦ.