Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,69 57,05 EUR Нал. 71,07 70,35 USD Бирж. 57,37 +0,23 EUR Бирж. 70,75 +0,32 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7063,90 +383,20 MOEX 2290,26 +0,85% RTS 1257,49 +0,65% Brent 69,83 +0,69% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ
Лента новостей
На Украине стоимость пасхальной корзины за год выросла на 83% 12:18, Общество При атаке боевиков «Боко Харам» в Нигерии погибли 18 человек 12:14, Общество Лондон впервые в современной истории обогнал Нью-Йорк по числу убийств 12:08, Общество New York Magazine показал на обложке Трампа в образе свиньи 12:07, Политика Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе 11:59, Общество СК завел дело после смерти дочки ВИЧ-диссидентки 11:58, Общество Уступки не было: что означает досрочная отставка Амана Тулеева 11:57, Мнение Путин поручил кабмину проконтролировать оборот «сыроподобных» продуктов 11:52, Общество Не игравший с января Рафаэль Надаль возглавил рейтинг ATP 11:50, Спорт В Самарской области в ДТП со скорой помощью погибли два человека 11:43, Общество Покупка дачи: что нужно знать перед выбором дома 11:38, Недвижимость Финансовым директором АФК «Система» стал Владимир Травков из МТС 11:35, Бизнес В МЧС рассказали о схемах ухода предприятий от проверок 11:35, Общество Советы от трейдера: когда покупать Bitcoin 11:34, Крипто Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит Антон Табаков 11:28, Общество Глава МЧС извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей 11:26, Общество Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов 11:20, Политика Предназначенный для «Почты России» беспилотник врезался в дом в Бурятии 11:18, Общество Гребенщиков прокомментировал слова Серебрякова о национальной идее 11:15, Общество Почему криптовалюта VeChain подорожала на 26% за час 11:07, Крипто Больше, чем анализы: ИТ меняют рынок лабораторной диагностики 11:05, Партнерский материал Полпред президента напомнил о сохранении льгот Тулеева после отставки 10:56, Политика Овечкин установил рекорд для россиян по количеству матчей в НХЛ 10:54, Спорт Акции ДВМП упали на 20% на фоне ареста Магомедовых 10:52, Экономика Банк России сообщил о новом рекорде на рынке ипотеки 10:47, Недвижимость Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 10:45, РБК и Билайн Toyota объявила цены на новую Camry российской сборки 10:45, Авто Дизель или бензин? Тест-драйв Renault Duster 10:39, Авто
В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ
Пожар в Кемерово, 12:20
0
В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о предложении размещать кинозалы исключительно на нижних этажах торговых центров
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Выступая в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия-1», Выборный заявил о том, что сейчас «обсуждается вопрос о переформатировании деятельности торговых центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах».

Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Да, придется работать в этом направлении, но безопасность превыше всего», — сказал депутат.

В МЧС заявили о некорректной работе пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово
Общество

На вопрос, насколько быстро будут проведены изменения, которые заставят торговые центры размещать ближе к входу не магазины, а развлекательные зоны, Выборный ответил, что комиссия, в которой он работает, завершит работу в весеннюю сессию. «Я думаю, что в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации», — сказал депутат.

Востриков обнародовал вырезанные кадры из видео начала пожара в Кемерово
Общество

Ранее с предложением размещать игровые зоны и кинотеатры не выше второго этажа выступили несколько депутатов Госдумы, представляющие «Единую Россию». Однако их идея вызвала критику со стороны Ассоциации владельцев кинотеатров. Председатель ее совета Олег Березин в беседе с РБК назвал инициативу депутатов «популистской». По его мнению, вопрос не в том, где должен или не должен размещаться кинотеатр, а в том, чтобы соблюдались меры безопасности.

«По такой логике, необходимо запретить строительство многоэтажного жилья. Есть много решений, как повысить безопасность эксплуатации зданий, в том числе, дополнительные пожарные лестницы. Об этом стоило бы задуматься», — добавил Березин.

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест
Общество

Предлагаемая депутатами Госдумы инициатива, скорее всего, будет относиться к кинотеатрам, которые будут строиться в новых торговых центрах, предположил в беседе с РБК генеральный директор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов. «Уже действующие кинотеатры строились тогда, когда подобные нормы не существовали. А закон, как известно, обратной силы не имеет. Хотя может это предложение в чем-то и здравое, но оно может «сломать» торговым центрам экономику. Ведь им необходимо будет думать над тем, кого заводить на верхние этажи, так как фудкорты вслед за кинотеатрами придется переносить на первые этажи», — заявил Нартов. 

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Перенос кинотеатров на нижние этажи в подавляющем большинстве существующих торговых центров неосуществимо, считают в сети кинотеатров «КАРО». «Размещение кинотеатров на последних этажах — мировая практика. И связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы. Просто перенести кинотеатр с одного этажа на другой невозможно», — говорится в комментарии пресс-службы «КАРО», поступившем в РБК.

Тема безопасности зрителей в торговых центрах стала широко обсуждаться после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из 64 погибших большинство находились в момент пожара в кинотеатре, который находился на четвертом этаже ТЦ.
Авторы: Артем Филипенок, Мария Истомина.
Теги: Кемерово
Материалы по теме
Полпред Меняйло рассказал о новых свидетелях в деле о пожаре в Кемерово Общество
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест Общество
Золотов попросил начать дело против росгвардейцев после пожара в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.