МЧС завершило начатые после пожара в Кемерово проверки ТЦ

МЧС завершило начатые после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» проверки пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Всего с марта было проверено 90 тыс. объектов, включая 11 тыс. торгово-развлекательных центров. «В ходе проверок выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований», — уточнили в МЧС.

К началу июня из-за обнаруженных нарушений была приостановлена деятельность около 400 торговых центров.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки, а во время пожара не сработала ни сигнализация, ни система пожаротушения.