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В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант
Пожар в Кемерово, 11:18
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В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант
Следствие просит заключить под стражу бывшую сотрудницу Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей. По данным источников СМИ, она могла намеренно скрыть данные о нарушениях в торговом центре в Кемерово
Фото: ТАСС

Новым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, стала экс-сотрудница областного Госстройнадзора Светлана Шенгерей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Кемерово.

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В суде уточнили, что представители следствия подали ходатайство об аресте Шенгерей, судебное заседание по этому вопросу состоится 14 сентября.

Светлана Шенгерей могла намеренно, по указанию руководства, скрыть информацию о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре во время проверки в 2014 году, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Шенгерей работала в ведомстве под руководством Танзили Комковой, которая также проходит по этому делу в качестве обвиняемой. Комкова руководила надзорной службой до 2014 года и, по версии следствия, не запретила эксплуатацию здания торгового центра, самовольно возведенного в 2013 году.

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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из них — дети. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и тушение огня на месте ЧП.

После пожара в «Зимней вишне» МЧС проверило 90 тыс. торгово-развлекательных центров по всей стране. По итогам ревизии министерство объявило о выявленных 280 тыс. нарушений противопожарных норм.

Авторы: Маргарита Девяткина, Екатерина Костина.
Теги: торгово-развлекательный комплекс , Пожар , Кемерово
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