Экс-владельцы «Мортона» инвестировали в сеть детских парков развлечений

Группа «Основа», созданная бывшими собственниками девелоперской компании «Мортон», стала совладельцем сети детских развлекательных парков «Замания». За 30% в ней Александр Ручьев и его партнеры могли заплатить до $50 млн

Александр Ручьев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Заманили инвестора

Группа «Основа» стала совладельцем сети семейных парков развлечений «Замания», рассказал РБК президент группы Александр Ручьев. Условия сделки он не раскрыл, отметив, что договоренность о покупке миноритарной доли была достигнута с основным владельцем «Замании» Павлом Ковшаровым в декабре 2017 года. Сам Ковшаров подтвердил информацию о сделке, сумма которой, по его словам, составила «около $40–50 млн».

Структура собственников головного ООО «Замания» изменилась 11 января 2018 года, свидетельствуют данные ЮГРЮЛ. В тот день 30% общества перешли к кипрской Irhet Ltd. Эта компания аффилирована с «Основой», сообщил представитель группы. В 2016 году Irhet Ltd выступала основным бенефициаром Московско-Парижского банка, связанного с «Основой».

Оставшиеся 70% ООО «Замания» остались у ООО «Парк развлечений», учрежденного Павлом Ковшаровым (95%) и Александром Марковым (5%).

Основанная в ноябре 2015 года «Замания» управляет в Москве и Московской области десятью парками под брендом «Zамания» и одним под брендом Kidzrock. Располагающиеся в крупных торговых центрах парки предлагают аттракционы для детей разного возраста — скалодром, тюбинг, лабиринт, батут и пр., а также зону для детей дошкольного возраста.

Финансовые показатели «Замании» не раскрываются.

До конца 2018 года планируется открыть еще около 15 центров в Москве и регионах, рассказал РБК Павел Ковшаров. Всего к 2020 году откроется 67 новых парков в России, обещает создатель «Замании». По его словам, партнеры также рассматривают возможность открытия семейного центра развлечений в США. Инвестиции в каждый парк (их площадь варьируется от 2 тыс. до 3,5 тыс. кв. м) составляют от 50 млн до 80 млн руб., уточнил Ковшаров.

Жизнь после «Мортона» Александр Ручьев создал «Основу», после того как в сентябре 2016 года вместе с миноритариями продал компанию «Мортон» президенту группы ПИК Сергею Гордееву. «Мортон» по итогам 2015 года стал крупнейшим в России девелопером жилой недвижимости. В декабре того же года Гордеев перепродал «Мортон» группе ПИК. Сумма сделки без учета долга составила 11,7 млрд руб. (около $175 млн по среднему курсу ЦБ за 2016 год), следует из отчетности ПИК. В то же время долг ПИК по итогам 2016 года вырос на 52,3 млрд руб. ($782 млн). Ни сам Ручьев, ни его представители никогда не комментировали условия сделки с Гордеевым. Сейчас «Основа» ведет строительство «Физтехпарка» на севере Москвы и достраивает ранее принадлежавший «Мортону» жилой комплекс «Парад планет» в подмосковном Королеве. В середине 2017 года группа анонсировала два новых жилых проекта в Москве: в Текстильщиках площадью 20 тыс. кв. м и на Садовом кольце площадью 38 тыс. кв. м. Инвестиции в них оцениваются в 6 млрд руб. Осенью 2017 года стало известно о планах «Основы» инвестировать €60 млн в чешский рынок недвижимости, построив в Праге три жилых комплекса площадью 70 тыс. кв. м. «Основа», как указано на ее сайте, инвестирует также в технологии: «от блокчейна и проектов в области искусственного интеллекта до транспортных систем нового поколения». Помимо Ручьева совладельцами «Основы» являются Олег Колченко и Егор Храмов.

Фото: zamania.ru

Спасибо ипотеке

«Замания» относится к формату активити-парков — парков с большим игровым пространством, предполагающих большую физическую активность детей, отмечает вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. По его словам, этот формат становится все популярнее и приходит на смену центрам, где главный упор делался на игровые автоматы. Конкурентами «Замании» являются сеть Joki Joya (как указано на ее сайте, насчитывает 16 парков в Московском регионе и Санкт-Петербурге), «Панда-Парк» (девять парков в Московском регионе), «Хэппилон», добавляет Родионов.

Если в Москве рынок активити-парков уже фактически насыщен, то в регионах до этого далеко, считает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивает объем рынка детских парков развлечений всех форматов, включая образовательные, в диапазоне 3–6 млрд руб. По словам эксперта, в целом рынок детских развлекательных услуг, в том числе парков, последние два года растет примерно на 20% ежегодно. Нигматуллин обращает внимание на высокую корреляцию соответствующей динамики с рынком ипотеки, поскольку «выдача такого рода кредитов обычно с лагом 0,5–1,5 года стимулирует рождаемость».

По данным Банка России на 1 декабря 2017 года, средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, была на рекордно низком уровне — 9,8%. Всего за 11 месяцев 2017 года было выдано почти 4,9 млн ипотечных кредитов.​

Окупаются парки развлечений для детей в течение трех—пяти лет, говорит Нигматуллин. Инвестиции в «Заманию» окупаются еще быстрее — за 2,5 года, уверяет Павел Ковшаров.