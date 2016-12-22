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Сенатор Валентина Петренко останется в Совфеде на новый срок
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Сенатор Валентина Петренко останется в Совфеде на новый срок
Политика, 07:01
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Сенатор Валентина Петренко останется в Совфеде на новый срок
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко останется в верхней палате, а представителя Иркутской области в Совфеде Виталия Шубу сменит местный депутат Сергей Брилка, рассказали источники РБК
Валентина Петренко (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Самый заметный сенатор

Сенатор Валентина Петренко, представляющая в Совете Федерации Хакасию, останется в верхней палате на новый срок, рассказали РБК два источника в Совфеде. Один из них уточнил, что предпосылок для смены Петренко в верхней палате нет: «Глава республики Виктор Зимин остается, а к ней претензий особых нет». Петренко представляет Хакасию в Совфеде с 2001 года, входит в комитет палаты по социальной политике. Петренко не смогла оперативно прокомментировать для РБК продление своих полномочий.

В текущем созыве Совфеда Петренко стала соавтором семи законопроектов, в том числе о запрете родителям давать своим детям имена, содержащие цифры, символы и ненормативную лексику (он был подписан президентом в прошлом году). Также она в числе других законодателей предложила включить детей, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии. Весной текущего года президентом был подписан закон о повышении уровня безопасности отдыха детей, соавтором которого выступила Петренко.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Петренко предложила ввести наказание для людей, распространивших ложную информацию о происшествии, в том числе о количестве жертв. После крушения в Египте российского лайнера А​321 в 2015 году сенатор нарисовала собственную карикатуру на журналистов Charlie Hebdo, которые разместили шарж на российских пассажиров.

Петренко 62 года, она начала свою карьеру в партии с 1979 года, когда начала работать инструктором в Ленинском райкоме КПСС, затем — секретарем и первым секретарем Ростовского обкома ВЛКСМ. В 1990 году она была избрана народным депутатом РСФСР от Ростова-на-Дону, затем стала заместителем главы администрации Ростовской области по общим вопросам. Позже Петренко была назначена советником в МИДе.

В 1996 году Петренко стала консультантом начальника службы безопасности президента, после чего работала в главном управлении президента по вопросам внутренней и внешней политики. Позже она была назначена советником председателя правительства. В 1998 году она перешла в Совфед и стала замначальника управления по организации работы палаты и ее взаимосвязи с региональными органами государственной власти.

В 2001 года она была выдвинута в верхнюю палату как представитель правительства Хакасии. С января 2002 года Петренко возглавляла комитет Совфеда по социальной политике и здравоохранению. В 2012 году была избрана председателем Всероссийского общественного движения «Матери России». Была членом «Российской партии жизни», которая позже влилась в «Справедливую Россию». В 2013 году вступила в «Единую Россию».

Брилка вместо Шубы

Представитель Иркутской области в палате Виталий Шуба, напротив, покинет Совфед, как и писал РБК в середине июня​. Его место займет глава регионального заксобрания и секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Брилка, рассказал источник РБК в Совфеде и подтвердил человек, близкий к местным властям.

Виталий Шуба (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Брилка подал документы для участия во внутрипартийных праймериз в мае, сообщалось на сайте регионального отделения «Единой России». Его собираются «отправить в Москву», чтобы освободить место председателя заксобрания для советника гендиректора «Ростеха» Сергея Сокола. «Ростех» поддерживает назначение Сокола главой иркутского заксобрания», — утверждает собеседник РБК. Источник, близкий к иркутскому правительству, уточнил, что кандидатура Сокола на эту должность «обсуждается и поддержана всеми сторонами». «Он успешно прошел процедуру предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в заксобрание, — сказал собеседник РБК. — Вопрос теперь в его решении по выдвижению и в поддержке его кандидатуры на выборах». В пресс-службе «Ростеха» РБК заявили, что Сокол — опытный управленец, «не раз доказавший свою эффективность как в проектах регионального развития, так и в контуре деятельности» корпорации. «Поэтому мы, конечно, поддержим его выдвижение», — сообщили официальные представители «Ростеха».

РБК направил запрос Сергею Брилке.

Брилке 64 года, он проработал 18 лет в тресте «Иркутскжилстрой». В 1997 году стал заместителем главы администрации Иркутской области по архитектуре, строительству, жилищной политике и делам Севера. В 2012 году он стал секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», в 2013 году был избран депутатом иркутского заксобрания и стал зампредседателя облдумы.

В сентябре 2018 года состоятся выборы глав 26 регионов и голосование за членов 16 заксобраний. В ходе этих выборов могут смениться как минимум 17 членов Совфеда, писал РБК. Среди тех, кто покинет палату, — Александр Лаврик и Сергей Шатиров от Кемеровской области, Людмила Козлова от Смоленской области, представитель Магаданской области Анатолий Широков, представляющий Московскую область Юрий Липатов, сенатор от Орловской области Владимир Круглый, представитель Владимирской области Антон Беляков, сенатор от Приморского края Светлана Горячева и выдвинутый в Совфед московскими властями 93-летний Владимир Долгих. Места Горячевой и Долгих в Совфеде займут экс-глава МЧС Владимир Пучков и бывший помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
 

Авторы: Евгения Кузнецова, Инна Сидоркова.
При участии: Илья Немченко.
Теги: Валентина Петренко , Совет Федерации , Иркутская область
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