Бизнес попросил продлить параллельный импорт на 2023 год

Президент АКИТ Артем Соколов сообщил о подготовке письма в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. В министерстве обещали изучить документ, когда он поступит

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артем Соколов.

«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — указал Соколов.

По его словам, если не продлить использование этого механизма, то исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. Это значит, что потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене, указал глава АКИТ.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется «параллельным», так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено.

В то же время в ФАС напомнили, что продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства. «Служба много лет поддерживала установление на территории России международного принципа исчерпания прав (возможен импорт любых товаров без разрешения правообладателей. — РБК), который действовал в стране до 2002 го. Такой подход позволит обеспечить потребность российских граждан в товарах иностранного производства и удовлетворить внутренний спрос», — подчеркнули в антимонопольной службе.

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет федеральных продуктовых ритейлеров) также выступает за продление ввоза части продукции без разрешения правообладателей, сказал «Известиям» председатель президиума организации Игорь Караваев. Он также указал, что в перечень легализованных для параллельного импорта брендов следует добавить товары, производство которых невозможно наладить в России. К примеру, сейчас в этом перечне нет продуктов питания, чая, кофе и алкогольной продукции — прекращение их импорта нанесет существенный урон правам российских потребителей, уточнил эксперт.

Власти разрешили ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, после того как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки на фоне российской военной операции на Украине. Перечень товаров формирует Минпромторг. В него входит продукция производителей электроники, таких как Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens и др., автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В июле министерство обновило перечень, включив в него продукцию ушедших из России компаний и убрав бренды, которые продолжили поставки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что за три месяца с запуска в России параллельного импорта объем товаров, ввезенных в страну в рамках этого механизма, достиг $6 млрд. По его словам, до конца года показатель может достигнуть $16 млрд.

