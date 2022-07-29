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В «Газпроме» заявили, что Siemens устранил четверть поломок на двигателях

В «Газпроме» заявили, что Siemens устранил четверть поломок на двигателях для Nord Stream
Замглавы компании Виталий Маркелов назвал необоснованными обвинения европейских стран в недостаточных поставках и потребовал разъяснений по влиянию западных санкций на перевозку турбин из Канады в Россию
«Газпром» GAZP ₽195,26 -0,5% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Западные партнеры «Газпрома» не выполняют обязательства по обслуживанию компрессорной станции «Северного потока» «Портовая», заявил зампред правления компании Виталий Маркелов в эфире канала «Россия 24».

В частности, германская компания Siemens устранила «не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода», а по остальным пунктам «Газпром» не получил «конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности». По этой причине станция может подавать не более 33 млн куб. м газа в сутки. «В рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов и горячий резерв такой же мощности. Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 54 МВт каждый», — пояснил Маркелов. Обвинения европейских партнеров в недостаточных поставках газа он назвал необоснованными.

Двигатель Siemens 073 был доставлен на ремонт в Канаду в декабре прошлого года. «Мы рассчитывали получить его обратно еще в мае, но до сих пор этот двигатель в Россию не вернулся», — сказал топ-менеджер «Газпрома». Он отметил, что поставщик — британская компания Industrial Turbine Company, «к ней применимы требования английского законодательства», в том числе установленные Лондоном санкционные ограничения.

Маркелов подчеркнул, что разрешение канадских властей на перевозку отремонтированной турбины в Германию не учитывает условий действующего контракта. «Газпром» не давал согласия на поставку турбины в Германию вместо России. Маркелов не исключил, что транспортировка и ремонт российской турбины могут подпасть под экспортные ограничения западных стран и таким образом нарушить санкции, а также предположил, что Оттава может отозвать свое разрешение, если из Германии турбину отправят в Россию.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«В целях исключения описанных рисков требуется официальное разъяснение и разрешение от властей ЕС и Великобритании», — заявил замглавы «Газпрома».

Он сообщил, что компания получила от германских властей документы на перевозку турбины. В них содержатся неточности: в качестве получателя двигателя указан «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» как дочернее общество «Газпром нефти», хотя на самом деле это «дочка» «Газпрома». «Также представленные документы от властей Германии никак не затрагивают вопрос о возможности ремонта и обслуживания со стороны компании Siemens Energy в отношении других двигателей для компрессорной станции «Портовая» в условиях действующих санкций ЕС и Великобритании. Вместе с тем капитальный ремонт таких двигателей, а также устранение выявленных проблем являются критически необходимыми для восстановления нормальной работоспособности компрессорной станции «Портовая», — указал Маркелов.

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Замглавы компании добавил, что с апреля к отправке на ремонт в Канаду готов еще один двигатель, под номером 072, а в июне и июле «выработали межремонтный ресурс» двигатели 074 и 121: «По ним нам Ростехнадзор выдал предостережение о запрете эксплуатации <...>. Они тоже должны пройти заводской ремонт».

По словам Маркелова, «Газпром» отправил в российское представительство Siemens десять писем. «Мы с нетерпением ожидаем приезда их специалистов на компрессорную станцию», — сказал он, пообещав, что «Газпром» вскоре опубликует часть переписки с западными партнерами.

РБК направил запрос представителю Siemens Energy.

«Газпром» в июне сократил прокачку газа по «Северному потоку» с плановых ежесуточных 167 млн куб. м до 67 млн куб. м, объяснив это тем, что одна из турбин газопровода застряла в Канаде из-за санкций. ЕС и Германия заявляли о политических, а не технических причинах сокращения поставок. В Москве такие обвинения отвергали.

С 11 июля до 21 июля прокачка газа по «Северному потоку» была полностью остановлена из-за планового техобслуживания, после чего поставки возобновились лишь на уровне до работ — 40% от планового (впоследствии поток сократился до 20%).

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Оттава согласилась вернуть агрегат и отправила его в Германию, куда он вскоре прибыл, но в Россию турбину так и не попал: Москва не дала на это формального разрешения. «Газпром» несколько раз просил Siemens предоставить документы по транспортировке турбины и 25 июля сообщил, что получил нужные бумаги, но они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В тот же день компания объявила о выводе из эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя, из-за чего суточный объем прокачки с 27 июля составляет 33 млн куб. м.

27 июля в Siemens Enegry заверили, что в будущем проблем с возвратом турбин после техобслуживания в Канаде не будет, так как выданное канадским правительством разрешение предусматривает возможность вывоза агрегатов в Германию по завершении ремонта.

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При участии
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