Боррель заявил о намерении ЕС в будущем отказаться от российского газа

Европа постепенно откажется от всех видов топлива, которое закупает в России, в последнюю очередь это будет газ, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу TVE.

«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости от России: сначала от угля, потом от нефти, и от газа с более длительными сроками адаптации. <...> Мы сделаем это, и Россия это знает», — сказал он. Боррель добавил, что энергозависимость ЕС от Москвы делает членов союза «уязвимыми», о чем России известно.

Российские уголь и нефть уже попали под санкции Евросоюза. В рамках пятого пакета ограничений, введенного в апреле, ЕС запретил покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго начнет действовать с 10 августа, оно затрагивает 25% всего российского экспорта угля, что составляет около €8 млрд, утверждала пресс-служба Еврокомиссии.



В следующем пакете санкций, согласованном в конце мая-начале июня, ЕС ввел нефтяное эмбарго. Запрет введен на морские поставки нефти, по которому в страны союза поступало примерно две трети этого топлива. Оставшаяся треть приходится на трубопроводы, поставки сырья по ним разрешены, но к концу года ЕС намерен сократить объем получаемой российской нефти до 10% от общего количества топлива, которое Евросоюз покупал у Москвы.

Эмбарго на поставки газа из России европейские страны также обсуждают, но некоторые члены ЕС выступают против этой меры. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер указал, что его страна и другие члены ЕС во многом зависимы от российского газа, при введении эмбарго пострадает промышленность европейских государств. «Санкции должны больше бить по тем, против кого они направлены, а не наносить вред тем, кто их принимает», — подчеркнул Нехаммер.

Уже сейчас в европейских странах из-за санкций в отношении «Газпрома», который испытывает проблемы с ремонтом импортного оборудования на трубопроводе «Северный поток», наблюдаются перебои с поставками газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в сокращении поставок «нет никакой политики, есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы».