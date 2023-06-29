Индийские НПЗ увеличили вчетверо закупки российской нефти

В мае 2023 года поставки из России составили рекордные 46% в нефтяном импорте Индии. Это произошло на фоне западных санкций и переориентации поставок углеводородов на Восток, а также более низких цен на Urals

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В мае 2023 года на Россию пришлись рекордные 46% от всего импорта нефти в Индию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, не указав абсолютные показатели.

По данным другой аналитической компании, Vortexa, в мае 2023 года Индия закупала в России по 1,96 млн барр. в сутки (около 8,3 млн т за весь месяц), что на 15% превышает апрельский уровень и в четыре раза больше, чем в мае 2022 года (1,963 млн т), следует из данных Министерства торговли и промышленности Индии. При этом в январе 2022 года, до введения западных санкций против России из-за начала спецоперации на Украине, российские нефтяные компании поставили в Индию лишь 260 тыс. т, что составило менее 2% от общего объема импорта нефти в эту страну, для которой основными поставщиками выступали Саудовская Аравия, Ирак, а также Кувейт и ОАЭ.

По оценкам вице-премьера России Александра Новака, поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 19 раз, до 41 млн т. «Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию», — написал он в статье «Энергетическая политика России: разворот на Восток», опубликованной 8 июня в журнале «Энергетическая политика». По данным Резервного банка Индии, в денежном выражении поставки выросли с $2,2 млрд до $31,02 млрд.

Как Россия нарастила поставки

Весной прошлого года Россия, после того как западные страны ввели частичное эмбарго на российскую нефть в ответ на военную спецоперацию на Украине, стала переориентировать поставки с традиционных европейских рынков на азиатские. Изначально европейский запрет касался только морских поставок нефти, но исключал экспорт по трубопроводам. По оценкам главы Евросовета Шарля Мишеля, ограничения коснулись более двух третей импорта нефти из России (в 2021 году страны ЕС завезли морем сырую нефть примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России).

США, на которые приходилось около 10% российского нефтяного экспорта, отказались от закупок российской нефти еще в начале марта 2022 года. В итоге уже в мае 2022 года поставки российской нефти в азиатские страны впервые превысили объемы, направляемые в Европу, отмечал Новак. По итогам 2022 года экспорт в так называемые дружественные страны вырос на 76%, с западных рынков на восточные было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов.

Европейское эмбарго на поставки российской нефти начало действовать 5 декабря. Тогда же ЕС, страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель для третьих стран. Эта мера предполагает, что покупатели российской нефти должны согласиться приобретать ее по цене не выше установленного предела либо смириться с тем, что Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.

Индия фактически заменила Европу в закупках российской нефти, сказал РБК старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. В январе 2023 года доля морских поставок российской нефти в Северную Европу сократилась по сравнению с январем прошлого года с 41% до нуля, а в Азию — выросла почти вдвое, с 41% до более 80%, указывает он. Из них на Индию пришлось 42,5%, а на Китай, который и так был крупным покупателем российской нефти, особенно трубопроводной, — 39%.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в январе—апреле 2023 года Россия поставила в Индию 27,996 млн т нефти (31% импорта), что в 16 раз больше, чем годом ранее (1,777 млн т; около 2,5% импорта). Данные за май ведомство пока не раскрыло.

Один из основных российских поставщиков нефти в Индию — «Роснефть», которой также принадлежит 49,13% второго по мощности крупнейшего индийского НПЗ Nayara Energy Limited (объем переработки — 20 млн т в год). В начале 2020 года сообщалось о том, что государственная Indian Oil Corporation договорилась о закупках у «Роснефти» 2 млн т, в конце 2021 года — еще до 2 млн т до конца 2022 года через порт Новороссийск. А в марте 2023 года глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе рабочей поездки в Индию и председатель Indian Oil Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение о «существенном увеличении» поставок российской нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Но детали этого соглашения не раскрывались. По итогам 2022 года Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии — объем торговли между странами достиг $38,4 млрд. «Таким образом, поставленная лидерами наших стран цель по увеличению товарооборота до $30 млрд к 2025 году достигнута досрочно», — заявил тогда Сечин.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти».

Почему Нью-Дели стал покупать нефть у Москвы

Резкий рост поставок российской нефти в Индию может быть связан с ее ценой. В апреле 2023 года сырье из России обходилось индийским импортерам в $68 за баррель, в том время как из Саудовской Аравии — примерно в $87, из Ирака — почти в $78, следует из данных Министерства торговли и промышленности Индии. В итоге в январе—апреле доли Саудовской Аравии и Ирака в общем объеме импорта нефти в Индию снизились до менее 17 и 20% соответственно (в январе 2022 года на них приходилось 30 и 26% соответственно).

Благодаря тому что индийские НПЗ получили доступ к большим объемам относительной недорогой российской нефти, общий импорт Индией сырья в 2022 году вырос на 50,7%, с $107,5 млрд до $162,2 млрд, отмечало издание Business Standard. При этом раньше Индия редко покупала российскую нефть из-за высокой стоимости фрахта. Но после отказа западных стран от российской нефти ситуация изменилась, и дешевая нефть из России начала замещать ближневосточную.

При этом в апреле 2023 года стало известно, что индийские компании иногда сталкиваются с задержками со стороны банков при оплате российской нефти по цене выше предельного уровня, установленного западными странами, то есть $60 за баррель. Об этом заявил министр нефти страны Панкадж Джейн. Он тогда утверждал, что Индии «никто не мешает покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень». В случае если цена на российскую нефть выше ценового потолка, компании самостоятельно ищут альтернативные механизмы расчетов. Однако Джейн отметил, что большая часть поставок российской нефти в Индию осуществляется по цене ниже этого уровня.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, согласно ожиданиям Вашингтона, Индия будет покупать российскую нефть ниже ценового потолка. При этом он отметил, что Индия должна «самостоятельно делать выбор», когда речь идет о покупке нефти.

Расчеты за нефть в индийской национальной валюте, рупии, также сопряжены с проблемами. Российские экспортеры, поставляющие товары в Индию за рупии, сталкиваются со сложностями в репатриации средств, полученных по этим контрактам, заявила 28 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, эти средства российским компаниям «достаточно сложно» репатриировать, вывести за рубеж. «То есть на эти рупии должен быть либо предъявлен спрос по импорту, либо они должны вкладываться в какие-то рупийные финансовые активы», — отметила она. Но российские нефтяные компании могут получать в качестве оплаты товара не только рупии, но и другие валюты, включая юань и дирхам ОАЭ, указывает Кирилл Бахтин.

Каковы перспективы роста поставок в Индию

Новак ожидает, что основной рост спроса на российскую нефть в 2023 году придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (1,6 млн из 2,3 млн барр. в сутки), они же обеспечат 60% роста спроса к 2030 году. Для увеличения поставок нефти в эти страны Россия наращивает мощности перевалки нефти в портах и разрабатывает другие маршруты. «В текущем году эта тенденция [переориентации поставок российских энергоресурсов из Европы в Азию] продолжится. Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т», — указал он.

Индийский рынок, который стал одним из основных для российской нефти, еще не достиг пика потребления, говорил «Интерфаксу» глава «Газпром нефти» Александр Дюков: «Это растущий рынок. Потребление нефти там продолжит расти, в том числе за горизонтом 2030 года».

17 июня исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар, выступая на Петербургском международном экономической форуме, заявил, что доля импорта российской нефти в Индию, в прошлом году достигшая 20%, продолжит расти: «Я ожидаю, что в текущем финансовом году [2023/24] этот показатель достигнет 30%». По его словам, торговля между странами продолжит расти и России будет отводиться «серьезная роль» в обеспечении энергобезопасности Индии.

Однако не все нефтеперерабатывающие заводы Индии готовы наращивать закупки в России, отмечает Bloomberg: некоторые НПЗ не проектировались для переработки нефти с высоким содержанием серы, как у российской Urals, они были ориентированы на более легкую нефть с Ближнего Востока. Поэтому нынешняя доля российских компаний в импорте страны (46%) может дальше не увеличиться. Дальнейшее увеличение закупок из России означало бы производство большего количества мазута, который реализуется дешевле других нефтепродуктов, или дорогостоящую реконструкцию заводов. «На данном этапе переработчики не планируют каких-либо изменений в конфигурации [своих заводов]», — сказал агентству Раджив Агарвал, технический директор компании Engineers India, которая консультирует такие проекты.

Если индийские производители не будут увеличивать импорт нефти из России или решат его снизить, российские компании смогут найти покупателей в других развивающихся странах Азии, уверен Бахтин.