Вице-премьер Новак: в прошлом году поставки нефти в Индию увеличились в 19 раз

Новак заявил о возросших в 19 раз поставках нефти в Индию в прошлом году

Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, в прошлом году экспорт топлива в эту страну вырос в 19 раз, заявил Новак. По его словам, также вдвое увеличились поставки нефтепродуктов в Индию и втрое — угля

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В прошлом году поставки нефти в Индию по сравнению с предыдущим годом выросли в 19 раз, до 41 млн т, Россия занимает первое место среди ведущих поставщиков топлива в страну, заявил вице-премьер Александр Новак в своей колонке в журнале «Энергетическая политика».

Также втрое увеличились поставки угля в Индию — до 20 млн т. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022-й вырос в два раза, составив 6,2 млн т.

«Уже в мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу. По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76% г./г. (год к году. — РБК), нефтепродуктов — 20% г./г., газа (трубопроводный газ и СПГ) — 8% г./г. Всего с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов», — написал Новак.

Он отметил, что Россия занимает второе место по поставкам нефти, ту же строчку по поставкам трубопроводного газа и четвертое место по объему экспорта СПГ Китаю.

По данным Новака, в прошлом году экспорт трубопроводного газа в Китай увеличился в полтора раза, составив 15,4 млрд куб. м. Поставки СПГ выросли на 35,2% по сравнению с 2021 годом (6 млн т), экспорт угля — на четверть (67,1 млн т), а поставки нефти — на 28% (89 млн т). Кроме того, в Китай экспортировали «рекордные» 4,7 млрд кВт·ч электроэнергии.

«В текущем году эта тенденция продолжится. Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т (или всего 40 %)», — добавил вице-премьер.

В конце апреля Новак говорил, что Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся Европе. Тогда же он рассказывал, что поставки газа в Китай увеличились примерно вдвое.

Согласно годовому отчету Резервного банка Индии, импорт российской нефти в 2022–2023 финансовом году увеличился в 14 раз. По данным регулятора, импорт российской сырой нефти увеличился до $31,02 млрд (в прошлом году — $2,2 млрд). Российская доля в поставках углеводородов на индийский рынок возросла на 17,1 п.п., с 2 до 19,1%, отмечалось в документе.

С конца февраля 2022 года западные страны неоднократно ужесточали антироссийские санкции, в том числе в отношении экспорта энергоресурсов. Под ограничительные меры ЕС попали морские поставки нефти, а в декабре он ввел на нее потолок цен.

Российские власти санкции считают незаконными. В качестве ответной меры Россия перестала поставлять нефть странам, которые установили потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. По оценкам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

Reuters в декабре писал, что в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости с учетом местных сборов. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.