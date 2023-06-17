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В Индии спрогнозировали рост доли российской нефти в импорте до 30%

Глава Indian Oil спрогнозировал рост доли российской нефти в импорте Индии до 30%
За последний год доля российской нефти в импорте уже выросла с 2 до 20%, заявили в Indian Oil. Россия также кратно нарастила поставки нефтепродуктов и угля, сообщал вице-премьер Александр Новак
Фото: P. Ravikumar / Reuters
Фото: P. Ravikumar / Reuters

Доля российской нефти в импорте Индии за последний год выросла в 10 раз — с 2 до 20% и эта тенденция продолжится, заявил в ходе ПМЭФ исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винод Кумар.

«Я ожидаю, что в текущем финансовом году [2023-2024] этот показатель достигнет 30%», — сказал он (цитата по ТАСС).

Торговля между странами продолжит расти и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии, сказал Кумар.

На фоне западных санкций из-за военной операции на Украине, которые в том числе затронули российскую нефтяную отрасль (США и Великобритания запретили импорт нефти из России, ЕС ввел частичное эмбарго, а G7 установил потолок цен на нее) Москва начала переориентировать поставки на другие рынки.

В 2022 году поставки российской нефти в Индию выросли по сравнению с предшествующим годом в 19 раз — до 41 млн т., сообщал вице-премьер Александр Новак. Таким образом, Россия, по его словам, стала первой среди ведущих поставщиков топлива в страну. Втрое увеличился экспорт угля, вдвое — поставки нефтепродуктов, отмечал Новак.

По оценке властей Индии, импорт российской нефти в 2022-2023 финансовом году вырос в 14 раз. В денежном выражении объем поставок составил $31,02 млрд против $2,2 млрд в предшествующий период. Доля России на индийском рынке углеводоров достигла 19,1%, указывал в отчете Резервный банк страны.

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