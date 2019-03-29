Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Прослушка Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, рассказали источники РБК. На материалах его телефонных переговоров строится версия следствия о преступном сообществе экс-министра

Михаил Абызов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Два года прослушки

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК. Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник РБК, близкий к СКР.

Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011-2012 году.