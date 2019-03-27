В связанной с Абызовым компании в Новосибирске объяснили визит силовиков

В связанной с Абызовым компании в Новосибирске объяснили визит силовиков

СКР приходил в новосибирский офис «Сибирской генерирующей компании» днем ранее, чтобы забрать документы о компании «СИБЭКО» — основного поставщика тепла в регионе и одного из активов задержанного экс-министра Михаила Абызова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Силовики пришли в новосибирское отделение «Сибирской генерирующей компании» (СГК) для того, чтобы запросить документы, связанные с деятельностью основного поставщика тепла в Новосибирской области — АО «СИБЭКО». Об этом РБК сообщили в головном офисе СГК в Москве. СИБЭКО — один из активов задержанного накануне бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова.

Сотрудники Следственного комитета приходили в региональное отделение накануне, 26 марта, СГК все запрошенные документы, которые хранились в архиве, предоставила, уточнили в головном офисе.

Вместе с этим в «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту РБК Новосибирск опровергли информацию агентства ТАСС, которое со ссылкой на источник сообщило, что в новосибирском отделении СГК проходят обыски по делу Абызова. Никаких следственных действий, пояснили в СГК, ни в региональном отделении в Новосибирске, ни в других подразделениях компании не проводилось.

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