Суд арестовал всех находящихся в России фигурантов дела Абызова

Басманный суд Москвы арестовал замгендиректора группы RU-COM Максима Русакова — фигуранта дела бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Русакова сроком до 25 мая 2019 года», — сказала она.

Ранее суд арестовал директора RU-COM Николая Степанова, а также Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Михаила Абызова. При этом шестой фигурант дела, экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев скрылся за границей.

Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, фигуранты дела похитили 4 млрд руб. и вывели средства за рубеж. Они обманули ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».