«Коммерсантъ» раскрыл схему создания ОПС и вывода ₽4 млрд по делу Абызова

Организованное преступное сообщество, в создании которого обвиняют Михаила Абызова, было создано незадолго до его назначения на пост министра. Хищение 4 млрд руб. сообщники организовали в 2012–2014 годах, считают следователи

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал преступное сообщество не позднее 2011 года, то есть за год до назначения в правительство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Преступное сообщество, в организации которого обвиняют Абызова, по версии следователей, состояло из двух обособленных групп, которые действовали в Новосибирске и Москве. Каждая из групп «для получения прямой финансовой выгоды» решала определенные задачи.

На момент начала «преступной деятельности» Абызов был бенефициарным владельцем около 95% акций четырех компаний. Три из них были связаны с энергетикой и работали в Сибири, четвертая — московское ООО «Ру Ком».

В Сибири это были компании: