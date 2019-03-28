«Коммерсантъ» раскрыл схему создания ОПС и вывода ₽4 млрд по делу Абызова

- ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), которое производило и продавало тепло- и электроэнергию потребителям в крупных промышленных городах Сибири;
- ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), которое обслуживало электросети в Новосибирской области;
- сервисная организация ОАО «Сибэнергострой» и ее четыре дочерние структуры в виде закрытых акционерных обществ — ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ). Все они занимались обслуживанием расположенных в регионе объектов по производству и передаче электроэнергии.
Абызов управлял этими четырьмя ЗАО, добившись назначения на руководящие должности или в советы директоров этих компаний сотрудников московского ООО «Ру Ком», также подконтрольного ему, считают в СК. При этом гендиректор московской «Ру Ком» Николай Степанов был «правой рукой» Абызова в организованном преступном сообществе, считают следователи.
Через Степанова в ОПС привлекли тогдашних генерального директора СИБЭКО Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров СИБЭКО Максима Русакова и «других неустановленных лиц».
Все они сейчас стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества, а также о хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб.
Как действовали фигуранты дела
За месяц до назначения Абызова в правительство он заключил договор доверительного управления 100% долей в уставном капитале «Ру Ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следователи считают, что договор был фиктивным.
Уже будучи министром, Абызов поручил неустановленному лицу через Степанова провести аукцион по продаже акций НЭСКО, ЗАО «Инженерный центр», ПРП и ЭСМ. В ноябре 2012 года Галина Фрайденберг организовала оценку их стоимости (определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб.).
После этого по указанию Абызова «неустановленные лица» создали офшор на Кипре — Blacksiris Trading Limited, который в свою очередь выступил учредителем трех компаний-«пустышек» (Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС).
В декабре 2012 года офшор Blacksiris выиграл аукцион, организованный Фрайденберг, заплатив за акции НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ 186 млн 26 тыс. 718 руб., а затем присоединил их к собственным фиктивным компаниям.
Через год, в ноябре 2013 года, на Кипре с участием номинальных директоров Blacksiris предполагаемые участники ОПС «формально», как сказано в деле, подписали меморандум о намерении СИБЭКО приобрести акции АСС, ПЭСК и ПРиС, а РЭС — акции РЭМиСа, стоимость которых была «значительно завышена», говорится в материалах следствия.
Александр Пелипасов от имени СИБЭКО заключил договор с Blacksiris о покупке ценных бумаг за 2,5 млрд руб., а Сергей Ильичев, возглавлявший РЭС, — за 1,5 млрд руб. При этом от акционеров СИБЭКО и РЭС — неких Рубцова и Акопяна, а также ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» — был «скрыт факт фиктивных сделок по приобретению по завышенной стоимости акций».
Так, 4 млрд руб., которые фигурируют в деле Абызова, поступили на счета Blacksiris в начале 2014 года. Этими деньгами, полагает следствие, участники криминальной схемы «распорядились по своему усмотрению».
Михаила Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. Суд отправил его под арест на два месяца. Свою вину экс-министр не признал.
Суд также арестовал директора «Ру Ком» Николая Степанова, его заместителя Максима Русакова, Галину Фрайденберг и Александра Пелипасова. Шестой фигурант дела, экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев, скрылся за границей.