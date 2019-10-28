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Минэк предложил увеличить число экспортеров российского сжиженного газа
Минэкономразвития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ), за счет Арктики. Сейчас право экспорта СПГ есть только у «Газпрома», проектов НОВАТЭКа и «Роснефти»
Фото: Максим Федоров / ТАСС

Арктический СПГ на экспорт

Минэкономразвития предложило увеличить число проектов, которым будет разрешено экспортировать СПГ из России, за счет Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа». Об этом говорится в замечаниях замминистра экономического развития Вадима Живулина к законопроекту «О господдержке предпринимательства в Арктической зоне», который 17 октября Минэкономразвития внесло в правительство. У РБК есть копия обращения Живулина, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

«В федеральном законе «Об экспорте газа» ограничен субъектный состав экспортеров СПГ. Для развития Арктической зоны необходимо расширить указанный состав, разрешив экспорт СПГ резидентам Арктической зоны», — пишет Живулин.

Ранее монополия на экспорт из России газа, как трубопроводного, так и сжиженного, принадлежала «Газпрому». Либерализация экспорта СПГ началась в конце 2013 года, когда такое право получили компании с долей государства более 50%, которые владеют лицензиями на разработку шельфовых участков (помимо «Газпрома» под этот критерий попала «Роснефть», у которой пока нет СПГ-заводов в России), и компании, у которых в лицензиях на месторождения было предусмотрено строительство СПГ-завода, но с одним ограничением — лицензии должны быть выданы до 1 января 2013 года. Этому критерию соответствует лишь крупнейшая частная газовая компания НОВАТЭК, которая в декабре 2018 года запустила на полную мощность завод «Ямал СПГ» (16,5 млн т в год, в этом году планирует выпустить около 18 млн т), а в сентябре 2019 года приняла инвестиционное решение о строительстве второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т.

Подконтрольный «Газпрому» завод «Сахалин-2» в 2018 году произвел 11,4 млн т СПГ, вместе с «Ругаздобычей» компания планирует построить новый завод в порту Усть-Луга мощностью 13 млн т. «Роснефть» объявила о планах строительства завода по сжижению газа в рамках проекта «Сахалина-1» мощностью 6,2 млн т. А стратегия НОВАТЭКа предполагает производство 55–60 млн т СПГ в год к 2030 году с возможным увеличением до 70 млн т. Но даже этого недостаточно для увеличения производства СПГ в России до 120–140 млн т ежегодно к 2035 году, о чем заявил президент Владимир Путин в начале октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

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В случае принятия поправок в закон «Об экспорте газа» ЛУКОЙЛ сможет реализовать СПГ-проект в Обской губе, возможно, на базе или вместо будущего газохимического производства, сказал РБК источник, близкий к этой компании. Вице-премьер Юрий Трутнев на прошлой неделе сказал, что ЛУКОЙЛ хочет вложить 610 млрд руб. в газохимический проект по производству метанола в Арктике. Источник в одной из крупных нефтяных компаний, работающих в Арктике, также сказал РБК, что на ее месторождениях есть газ, и возможность экспортировать СПГ из Арктики — это правильная инициатива.

Источник в Минэнерго назвал идею Минэкономразвития о расширении субъектного состава экспортеров СПГ «здравой». Эту инициативу поддержал и федеральный чиновник, который считает, что без ее принятия «не будет инвестиций в новые СПГ-проекты в Арктике».

Представители Минвостокразвития, «Газпрома» и ЛУКОЙЛа отказались комментировать непринятый законопроект. Представители Трутнева, Минэкономразвития, Минэнерго, НОВАТЭКа и «Роснефти» не ответили на запросы РБК.

Удар по монополии

Изначально идея создания крупного кластера по производству СПГ на 140–150 млн т в год на Ямале и Гыдане и их транспортировки и по Северному морскому пути принадлежит Владимиру Литвиненко, ректору Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя Путина. Реализация этой идеи позволит России занять до 20% мирового рынка СПГ, говорил он. Путин поручил проработать предложение Минэнерго.

Министр энергетики Александр Новак в письме от 3 сентября предложил президенту создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству СПГ и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры». Цель создания новой компании — «решение вопроса привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты» по производству СПГ и интенсивная монетизация запасов газа», — пояснял тогда министр.

Но источник в «Газпроме» называет идею либерализации экспорта СПГ из Арктики угрозой для монополии «Газпрома». «Газ из таких проектов по Севморпути будет идти в Европу, на традиционные рынки «Газпрома», при этом его производители 12 лет не будут платить НДПИ в бюджет и другие налоги. В первую очередь от этого потеряет государство», — сказал он РБК, заявив о сомнениях, «что какие-то другие компании, кроме НОВАТЭКа, смогут вложиться в новые СПГ-проекты и имеют технологии для их реализации».

Единственное возможное исключение — проект «Печора СПГ», принадлежащий группе «Аллтек» Дмитрия Босова, на базе Коровинского и Кумжинского месторождений в Ненецком округе, добавляет источник в «Газпроме». Этот проект добивался разрешения на экспорт сжиженного газа несколько лет. Но тогда поправки в закон «Об экспорте газа» от бывшего тогда депутатом Госдумы Валерия Язева были отклонены. В итоге «Роснефть», которая в 2015 году договорилась о создании совместного предприятия с «Аллтеком», в августе 2018 года вышла из «Печоры СПГ», а Босов заморозил проект. РБК направил запрос представителю Босова.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев сказал РБК, что в случае принятия предложений Минэкономразвития по расширению числа экспортеров СПГ Россия действительно может значительно увеличить производство СПГ. «Без разрешения арктическим проектам экспортировать СПГ никто не вложится в новое производство сжиженного газа в подсанкционном арктическом регионе. Рано или поздно закон об экспорте газа придется менять: запасы газа в Арктике иначе сложно монетизировать», — отметил эксперт.

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный соглашается, что потенциальные участники нефтегазовых проектов в Арктике должны получить право на экспорт СПГ. «Столько СПГ из Арктики для собственного потребления России просто не нужно, единственный способ монетизировать такие проекты — дать им выход на международные рынки», — считает депутат.

В интересах правительства — не допускать прямой прямой конкуренции СПГ с трубопроводным газом «Газпрома», но косвенной конкуренции избежать не удастся из-за глобализации рынка, замечает Завальный. «Конкуренции российского газа с российским газом [за рубежом] не будет. Если кто-то на это рассчитывает, их придется разочаровать», — заявил на годовом собрании акционеров «Газпрома» 28 июня предправления компании Алексей Миллер.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: СПГ, НОВАТЭК
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