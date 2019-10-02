Путин анонсировал планы России по производству СПГ

Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120–140 млн т в год. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Глава государства добавил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи газа, а также привлекательной логистики. По его словам, в связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке.

Путин отметил, что на мировом рынке СПГ доля России после ввода в строй проекта «Ямал СПГ» возросла более чем в два раза и составила 9%. По его словам, для страны «это пока немного», но такой результат уже можно считать значительным прогрессом.

В ноябре 2018 года замминистра энергетики Павел Сорокин оценивал потенциал производства СПГ Россией к 2035 году в 100 млн т. Министр энергетики России Александр Новак в начале октября того же года отмечал, что целевая планка производства СПГ в России снижена со 100 млн т до 80–90 млн т.