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Путин анонсировал планы России по производству СПГ

Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120–140 млн т в год. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Глава государства добавил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи газа, а также привлекательной логистики. По его словам, в связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке.

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Путин отметил, что на мировом рынке СПГ доля России после ввода в строй проекта «Ямал СПГ» возросла более чем в два раза и составила 9%. По его словам, для страны «это пока немного», но такой результат уже можно считать значительным прогрессом.

В ноябре 2018 года замминистра энергетики Павел Сорокин оценивал потенциал производства СПГ Россией к 2035 году в 100 млн т. Министр энергетики России Александр Новак в начале октября того же года отмечал, что целевая планка производства СПГ в России снижена со 100 млн т до 80–90 млн т.

В конце сентября Минэнерго США составило прогноз, согласно которому к 2050 году европейские страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от газа из России. В министерстве отметили, что к этому периоду производство российского газа возрастет на 40% и составит 34 трлн кубических футов. При этом большая его часть будет экспортироваться в Европу и Азию, предположили в ведомстве.

В то же время в американском Минэнерго заявили, что лидером по производству газа останутся США, которые нарастят добычу на 50% (до 43 трлн куб. футов).

Теги: Владимир Путин, СПГ, производство
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