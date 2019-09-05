НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

Участники проекта «Арктик СПГ-2» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК.

Проект «Арктик СПГ-2» подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составляет 19,8 млн т СПГ в год.

В НОВАТЭКе уточнили, что запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно. Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году.

Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.

В числе подрядчиков, ответственных за проектирование и строительство СПГ-завода, выступает консорциум компаний TechnipFMC, Saipem и российского НИПИгаза. Проектирование и изготовление оснований гравитационного типа ведет отечественная компания «Сарен», совместное предприятие RHI Russia и Saipem.