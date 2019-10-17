Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Глава Минэнерго Александр Новак предложил создать госкомпанию для соинвестирования в крупномасштабные проекты по производству сжиженного природного газа. Цель — удвоить долю России на мировом рынке СПГ

Александр Новак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры». Об этом говорится в письме министра президенту от 3 сентября (копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве).

Цель создания новой компании — «решение вопроса привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты» по производству СПГ, поясняет Новак. Эта мера наряду с инициативой Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя президента в конце 1990-х, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики (в него должны быть включены предложения по развитию СПГ-индустрии и Северного морского пути), необходима для развития экономики Арктического региона, увеличения доли России на рынке СПГ, а также интенсификации монетизации запасов газа в России, указывает министр.

О том, что Литвиненко обратился к Путину с предложением о создании СПГ-кластера, который бы производил 140–150 млн т сжиженного природного газа в год, стало известно в феврале 2019-го. «Единого организующего документа, например указа президента России, который определил бы целевые показатели по удвоению объемов экспорта газа за счет производства СПГ, мощность и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного (газовозы. — РБК) флотов, сроки разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения, не существует», — указывал тогда он.

Предложение Литвиненко было поручено проработать Минэнерго вместе с заинтересованными ведомствами. Новак в своем письме приводит выводы министерства относительно этой инициативы — он указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 году может достигнуть уровня 600–700 млн т в год против 320 млн т в 2018-м. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 года 28 млн т», — указывает министр. По его оценкам, это позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%.