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Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Глава Минэнерго Александр Новак предложил создать госкомпанию для соинвестирования в крупномасштабные проекты по производству сжиженного природного газа. Цель — удвоить долю России на мировом рынке СПГ
Александр Новак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры». Об этом говорится в письме министра президенту от 3 сентября (копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве).

Цель создания новой компании — «решение вопроса привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты» по производству СПГ, поясняет Новак. Эта мера наряду с инициативой Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя президента в конце 1990-х, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики (в него должны быть включены предложения по развитию СПГ-индустрии и Северного морского пути), необходима для развития экономики Арктического региона, увеличения доли России на рынке СПГ, а также интенсификации монетизации запасов газа в России, указывает министр.

О том, что Литвиненко обратился к Путину с предложением о создании СПГ-кластера, который бы производил 140–150 млн т сжиженного природного газа в год, стало известно в феврале 2019-го. «Единого организующего документа, например указа президента России, который определил бы целевые показатели по удвоению объемов экспорта газа за счет производства СПГ, мощность и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного (газовозы. — РБК) флотов, сроки разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения, не существует», — указывал тогда он.

Предложение Литвиненко было поручено проработать Минэнерго вместе с заинтересованными ведомствами. Новак в своем письме приводит выводы министерства относительно этой инициативы — он указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 году может достигнуть уровня 600–700 млн т в год против 320 млн т в 2018-м. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 года 28 млн т», — указывает министр. По его оценкам, это позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%.

«Переписку традиционно не комментируем. Единая позиция пока не сформирована», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 2 октября, Владимир Путин подтвердил, что Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа до 120–140 млн т в год. Он тогда отметил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи газа, а также привлекательной логистики. По его словам, в связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке. Президент отметил, что на мировом СПГ-рынке доля России после ввода на полную мощность завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в декабре 2018-го возросла более чем в два раза и составила 9%. По его словам, для страны «это пока немного», но такой результат уже можно считать значительным прогрессом.

РБК направил запросы в пресс-службы НОВАТЭКа и «Газпрома», который контролирует первый в России СПГ-завод «Сахалин-2».

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: «Ямал СПГ », НОВАТЭК
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