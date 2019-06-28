Глава «Газпрома» пообещал не конкурировать со вторым заводом НОВАТЭКа

Конкуренции между СПГ «Газпрома» на Балтике и проектом «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа за рубежом не будет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам головного собрания акционеров в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Конкуренции российского газа с российским газом не будет. Ели кто-то на это рассчитывает, их придется разочаровать», — ответил он на вопрос, готова ли компания к конкуренции между российскими поставщиками газа за рубежом.

В 2023 году «Газпром» планирует запустить собственный крупнотоннажный проект Балтийского СПГ, и в это же время проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» должен выйти на глобальный рынок.

В конце марта «Газпром» сообщил о решении построить вместе с «Русгаздобычей» крупный проект переработки и сжижения газа в Усть-Луге в Ленинградской области. По планам завод должен будет перерабатывать 45 млрд куб. м газа в год, производить 13 млн т сжиженного природного газа, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов.

«Арктик СПГ-2» станет вторым заводом НОВАТЭКА по СПГ мощностью в 19,6 млн т в год. Его построят на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.