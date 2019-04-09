«Газпром» объяснил претензии к НОВАТЭКу на ₽30 млрд «письмом ученого»

«Газпром» пояснил, что заявления о потере бюджетом ₽30 млрд из-за проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» не были официальными. Эти оценки прозвучали в научной дискуссии члена правления с ректором петербургского вуза

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Газпром» прокомментировал сообщения о том, что газовый гигант обвинил проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в том, что российский бюджет недосчитался ₽30 млрд. Заявление компании поступило в распоряжение РБК. Претензии к НОВАТЭКу были сформулированы в письме зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, которое было распространено в СМИ накануне.

В «Газпроме» пояснили, что письмо не носило официальный характер и было лишь частью научной дискуссии с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром​ Литвиненко. ​«Это был ответ ученого на письмо ученого, а не заявление представителя компании. Вопросы стратегического развития не относятся к зоне ответственности Виталия Маркелова как заместителя председателя правления», — сообщили в управлении информации «Газпрома».

По версии Маркелова, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа на рыках Европы.

В НОВАТЭКе отказались признать эти обвинения соответствующими истине. В компании подчеркнули, что НОВАТЭК и «Газпром» не конкурируют на европейских рынках. «Заявления о вытеснении российского трубопроводного газа с рынка северо-западной Европы считаем необоснованными. Более 96% СПГ с проекта «Ямал СПГ» законтрактовано на поставку в Азию, Испанию, а также на базисе FOB на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки», — сообщили в пресс-службе НОВАТЭКа.