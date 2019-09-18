Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Россия сохранит первое место в мире по общему экспорту газа, пишет Цафос. В 2018 году Москва экспортировала 248 млрд куб. м (из них 25 млрд куб. м — СПГ), а в 2028 году увеличит этот показатель на 50%, до 372 млрд куб. м, прогнозирует Центр стратегических и международных исследований. «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа из России, достраивает газопровод «Сила Сибири» в Китай (38 млрд куб. м) и два трубопровода в Европу — «Северный поток-2» по дну Балтийского моря (55 млрд куб. м) и «Турецкий поток» в Черном море (31,5 млрд куб. м). Благодаря этим проектам и новым СПГ-мощностям экспортный потенциал России может вырасти даже больше — примерно на 168 млрд куб. м, заключает эксперт.
Представители Минэнерго, НОВАТЭКа, «Газпрома», а также «Роснефти», анонсировавшей строительство СПГ завода на Дальнем Востоке, не ответили на запросы РБК.
Минэкономразвития ожидает, что утроение производства СПГ в России произойдет вдвое быстрее — за пять лет. Согласно макроэкономическому прогнозу ведомства, к 2024 году производство сжиженного газа вырастет в стране до 47,9 млн т. А предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон еще в апреле 2019 года предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн т в Ямало-Ненецком автономном округе. «Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал он, выступая на ежегодной коллегии Минэнерго. По его словам, это позволит обеспечить России до 20% мирового рынка СПГ.
Во время запуска третьей очереди «Ямал СПГ» в декабре 2018 года Михельсон обещал, что только НОВАТЭК будет производить 55–60 млн т СПГ в год к 2030 году, а затем сказал, что компания может пересмотреть свою стратегию, чтобы к 2030 году достичь производства 70 млн т в год.
Глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума в сентябре сказал, что после запуска «Арктик СПГ-2» доля России на мировом рынке сжиженного природного газа может вырасти с 9 до 14%. Он выразил мнение, что в перспективе страна может производить 120–140 млн т СПГ. К 2035 году, согласно прогнозам Минэнерго, мировой спрос на СПГ составит 600 млн т (рост вдвое к текущему уровню), то есть Россия может занять даже более 20% рынка.
Прогноз вашингтонского центра исследований можно считать довольно консервативным, утверждает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. В этом исследовании учитываются только существующие мощности «Сахалина-2», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа и двух малотоннажных заводов, но перспективы производства СПГ у России более обнадеживающие. По мнению Капитонова, к этому списку необходимо также добавить проект «Газпрома» и «РусГаздобычи» в порту Усть-Луга (мощность 13 млн т), который недавно получил первый кредит от ВЭБа, СПГ-завод в рамках «Сахалина-1» мощностью 6,2 млн т, о котором заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября, третью очередь «Сахалина-2» (мощность 5,4 млн т), а также еще один крупный завод НОВАТЭКа на Ямале «Арктик СПГ-3» (19,5 млн т) и его же небольшой проект «Обский СПГ» (4,8 млн т, инвестиционное решение по нему ожидается в начале 2020 года). В сумме эти проекты, ввод которых в эксплуатацию запланирован до 2028 года, дадут еще почти 50 млн т СПГ в год (или 66,5 млрд куб. м), что увеличит производство сжиженного газа в России до 100 млн т. В случае осуществления этих планов Москва будет спорить за второе место с США.
Но Капитонов признает, что реализация части этих проектов сопряжена с трудностями: у третьей очереди «Сахалина-2» пока не решен вопрос с ресурсной базой, у проекта «Роснефти» с партнерами на Дальнем Востоке нет ни сроков, ни конфигурации, ни инвестиций. К тому же после изменения концепции «Балтийского СПГ» в Усть-Луге и ухода из проекта Shell возник вопрос о технологии сжижения для этого завода.
Главный риск развития СПГ-отрасли в России — технологические санкции, поскольку страна пока сохраняет зависимость от западных технологий, хотя НОВАТЭК и пытается добиться максимальной их локализации, указал старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. А по мнению руководителя направления СПГ ICIS Heren Романа Казьмина, реализацию некоторых СПГ-проектов в России могут тормозить их иностранные инвесторы. «Shell и Exxon, помимо участия в проектах на Сахалине, развивают собственные СПГ-проекты в США, поэтому у них могут возникнуть конфликты интересов в случае перепроизводства на рынке», — заметил он.
«Мы не можем комментировать необоснованные теории. Как мы уже неоднократно говорили ранее, мы заинтересованы в расширении мощности завода СПГ проекта «Сахалин-2», которое зависит от подтверждения источника сырьевого газа, и не видим связи или конфликта с нашими возможными проектами в США», — заявил представитель Shell. Представитель Exxon в России отказался от комментариев.