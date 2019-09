Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне спрогнозировал, что США через 10 лет увеличат производство сжиженного природного газа в пять раз, заняв второе место в мире после Катара. А Россия будет лишь третьей

Фото: Reuters

Третье место на рынке СПГ

К 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, заявил старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, базируется в Вашингтоне) Никос Цафос. РБК ознакомился с его исследованием.

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании. А США, которые сейчас даже не входят в пятерку крупнейших производителей и уступают России по поставкам СПГ в Азию и Европу, увеличат выпуск и экспорт сразу в пять раз, с 28 млрд куб. м в 2018 году до 140 млрд куб. м (около 101 млн т) в 2028 году за счет ввода новых проектов. При подготовке прогноза эксперт учитывал только те проекты, по которым уже принято инвестиционное решение, следует из документа.

Производство СПГ в России за тот же срок вырастет лишь в 2,7 раза, с 25 млрд до 68 млрд куб. м (около 50 млн т), позволив ей стать третьим СПГ-производителем в мире. Подконтрольный «Газпрому» завод «Сахалин-2», запущенный в 2009 году, в 2018 году произвел 11,4 млн т СПГ. По мере выхода на полную мощность первого производства НОВАТЭКа «Ямал СПГ» (в декабре 2018 года были запущены все три очереди общей мощностью 16,5 млн т) и запуска второго завода компании «Арктик СПГ-2» (окончательное инвестрешение принято 5 сентября, к 2026 году ожидается старт третьей очереди, общая мощность предприятия составит 19,8 млн т) и еще двух малотоннажных проектов экспорт СПГ из России почти утроится, замечает Цафос.

В 2018 году, по данным вашингтонского центра, в мире было шесть крупнейших производителей газа, на которых приходилось более 60% мирового экспорта. Помимо Катара, США и России в их число входили Австралия, Норвегия и Канада. Но эти страны имеют ограниченный краткосрочный потенциал роста поставок газа и в основном обеспечивают какой-то один регион — Азию, Европу или Северную Америку соответственно, указывает эксперт. А три будущих крупнейших производителя имеют большие планы расширения мощностей и могут поставлять сжиженный газ сразу в несколько регионов, уточняет он.