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Бизнес ,  
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Мусорные операторы потребовали доплачивать им за разделение отходов

Мусорные операторы попросили доплату из бюджета, если к раздельному сбору отходов привлекут НКО. Бизнес и без новых игроков нерентабелен, объясняют они. Подумать над расширением числа участников рынка поручил президент
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Региональные мусорные операторы должны получить компенсацию из бюджета, в случае если к раздельному сбору отходов будут привлечены некоммерческие организации. С такой идеей в Минпромторг обратился Руслан Губайдуллин, глава ассоциации «Чистая страна», которая объединяет операторов по обращению с отходами (копия письма в департамент металлургии и материалов министерства от 21 августа есть в распоряжении РБК).

Сейчас в России раздельный сбор отходов силами региональных операторов экономически нерентабелен, пояснил РБК Губайдуллин. И если часть переработки будет отдана некоммерческим организациям, операторы лишатся «части объема отходов, учтенных при определении необходимой валовой выручки», указывает он в письме в министерство.

Зачем привлекать некоммерческие организации

В конце января 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в России. Раздельный сбор отходов введен пока в нескольких регионах, в частности в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и в Мордовии. После вступления в силу нового механизма расширенной ответственности производителей (РОП), который должны доработать до конца текущего года в целях стимулирования бизнеса к утилизации 100% товаров и их упаковки после использования, оплату собранных раздельно отходов должен взять на себя бизнес. Минприроды в марте текущего года предложило, чтобы вывоз раздельно собранного мусора для населения стал бесплатным.

Сейчас сбором, вывозом, захоронением или переработкой как смешанных, так и раздельно собранных отходов занимаются региональные операторы в рамках мусорной реформы, начавшейся в 2019-м: их деятельность оплачивается по утвержденным местными властями тарифам и нормативам гражданами и бизнесом.

Проработать вопрос о привлечении некоммерческих организаций к раздельному сбору твердых коммунальных отходов Путин поручил в июле, по итогам встречи с экологами и зоозащитниками в июне (срок исполнения поручения — 1 октября; ответственный — глава правительства Михаил Мишустин). Идею об уравнивании НКО и региональных операторов выдвинула глава благотворительной организации «География добра» Оксана Одегова. Она рассказала президенту о готовности тысяч людей осознанно заниматься раздельным сбором отходов и об опыте фонда в его организации. В частности, благодаря фонду на полигоны не ушло 100 т вторичных отходов и был поставлен 21 комплект контейнеров для раздельного сбора мусора в некоторых городах. «Очень важно, чтобы в каждом городе были пункты приема вторсырья, в каждом дворе стояли экоконтейнеры. Чтобы при строительстве новых жилых объектов были исключены мусоропроводы. Чтобы добровольческие и частные коммерческие инициативы имели государственную поддержку, в виде финансирования в частности, и были включены в государственный проект развития наравне с работой региональных операторов», — заявила Одегова на этой встрече.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

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Минпромторг для исполнения поручения президента направил соответствующие запросы в компании, занимающиеся раздельным сбором отходов, и региональным операторам, сообщил РБК представитель ведомства. «На основании ответов будет сформирована позиция министерства, которая будет представлена в Минприроды», — уточнил он. По его словам, именно ведомство Дмитрия Кобылкина будет принимать окончательное решение насчет привлечения некоммерческих организаций. РБК направил запрос в Минприроды.

Доработка концепции реформы РОП проходит под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. По словам представителя вице-премьера, участие некоммерческих организаций в раздельном сборе отходов в рамках РОП — пока одна из моделей, которые изучают профильные ведомства. Об ее эффективности и тем более внедрении рано говорить до завершения доработки концепции, сказала она РБК.

Позиции компаний

По мнению гендиректора некоммерческой организации «Собиратор» Леонида Синицына, региональным операторам невыгодно, чтобы отходов становилось меньше в процессе раздельного сбора. «Им выгодно, чтобы отходов было как можно больше и чтобы они все были смешанными», — написал он в Минпромторг в ответ на запрос ведомства (копия письма есть у РБК). По его мнению, раздельным сбором отходов должны заниматься не региональные операторы, а специальные компании — операторы РОП.

Синицын объяснил роль НКО в организации раздельного сбора. «Именно они вовлекают заготовительный и перерабатывающий бизнес в работу с отходами от населения, демонстрируя, что жители готовы тщательно сортировать и подготавливать отходы к переработке. АНО «Собиратор» в своем экоцентре принимает для повторного использования и переработки около 100 различных фракций отходов от населения», — говорится в его письме в Минпромторг.

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Константин Рзаев, гендиректор фирмы «ЭкоТехнологии» (занимается раздельным сбором и рециклингом отходов) отметил, что региональные операторы всегда испытывали проблемы с некорректно посчитанным (низким) тарифом и его низкой собираемостью. «В уже утвержденных тарифах многих региональных операторов не были учтены расходы на организацию процесса раздельного сбора отходов (закупка контейнеров, отдельный рейс мусоровозов для вторсырья и т.д.). Кто бы в перспективе ни занимался раздельным сбором отходов, для его развития нужно дополнительное финансирование. Это могут быть или госсубсидии, или средства экосбора в рамках РОП, или надбавка к действующему тарифу на вывоз ТКО и т.п.», — считает Рзаев. По его мнению, заготовителям вторсырья, некоммерческим организациям и другим участникам отрасли крайне важно договориться с региональными операторами о взаимодействии на взаимовыгодной основе, но этот процесс вряд ли будет легким и быстрым.

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Фото: Антон Ваганов / ТАСС

По словам Губайдуллина, во всем мире система раздельного сбора отходов требует дополнительного финансирования, например за счет сборов с бизнеса: «В России же расходы на организацию сбора и вывоза отходов раздельно не включены в утвержденный тариф. Операторы занимаются этим в целях социальной ответственности, потому что понимают, что это важно для населения и государства».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: раздельный сбор мусора, Владимир Путин, Минпромторг
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