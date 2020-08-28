Мусорные операторы потребовали доплачивать им за разделение отходов

Мусорные операторы попросили доплату из бюджета, если к раздельному сбору отходов привлекут НКО. Бизнес и без новых игроков нерентабелен, объясняют они. Подумать над расширением числа участников рынка поручил президент

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Региональные мусорные операторы должны получить компенсацию из бюджета, в случае если к раздельному сбору отходов будут привлечены некоммерческие организации. С такой идеей в Минпромторг обратился Руслан Губайдуллин, глава ассоциации «Чистая страна», которая объединяет операторов по обращению с отходами (копия письма в департамент металлургии и материалов министерства от 21 августа есть в распоряжении РБК).

Сейчас в России раздельный сбор отходов силами региональных операторов экономически нерентабелен, пояснил РБК Губайдуллин. И если часть переработки будет отдана некоммерческим организациям, операторы лишатся «части объема отходов, учтенных при определении необходимой валовой выручки», указывает он в письме в министерство.

Зачем привлекать некоммерческие организации

В конце января 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в России. Раздельный сбор отходов введен пока в нескольких регионах, в частности в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и в Мордовии. После вступления в силу нового механизма расширенной ответственности производителей (РОП), который должны доработать до конца текущего года в целях стимулирования бизнеса к утилизации 100% товаров и их упаковки после использования, оплату собранных раздельно отходов должен взять на себя бизнес. Минприроды в марте текущего года предложило, чтобы вывоз раздельно собранного мусора для населения стал бесплатным.

Сейчас сбором, вывозом, захоронением или переработкой как смешанных, так и раздельно собранных отходов занимаются региональные операторы в рамках мусорной реформы, начавшейся в 2019-м: их деятельность оплачивается по утвержденным местными властями тарифам и нормативам гражданами и бизнесом.