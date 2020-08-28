Мусорные операторы потребовали доплачивать им за разделение отходов

Проработать вопрос о привлечении некоммерческих организаций к раздельному сбору твердых коммунальных отходов Путин поручил в июле, по итогам встречи с экологами и зоозащитниками в июне (срок исполнения поручения — 1 октября; ответственный — глава правительства Михаил Мишустин). Идею об уравнивании НКО и региональных операторов выдвинула глава благотворительной организации «География добра» Оксана Одегова. Она рассказала президенту о готовности тысяч людей осознанно заниматься раздельным сбором отходов и об опыте фонда в его организации. В частности, благодаря фонду на полигоны не ушло 100 т вторичных отходов и был поставлен 21 комплект контейнеров для раздельного сбора мусора в некоторых городах. «Очень важно, чтобы в каждом городе были пункты приема вторсырья, в каждом дворе стояли экоконтейнеры. Чтобы при строительстве новых жилых объектов были исключены мусоропроводы. Чтобы добровольческие и частные коммерческие инициативы имели государственную поддержку, в виде финансирования в частности, и были включены в государственный проект развития наравне с работой региональных операторов», — заявила Одегова на этой встрече.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Минпромторг для исполнения поручения президента направил соответствующие запросы в компании, занимающиеся раздельным сбором отходов, и региональным операторам, сообщил РБК представитель ведомства. «На основании ответов будет сформирована позиция министерства, которая будет представлена в Минприроды», — уточнил он. По его словам, именно ведомство Дмитрия Кобылкина будет принимать окончательное решение насчет привлечения некоммерческих организаций. РБК направил запрос в Минприроды.
Доработка концепции реформы РОП проходит под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. По словам представителя вице-премьера, участие некоммерческих организаций в раздельном сборе отходов в рамках РОП — пока одна из моделей, которые изучают профильные ведомства. Об ее эффективности и тем более внедрении рано говорить до завершения доработки концепции, сказала она РБК.
По мнению гендиректора некоммерческой организации «Собиратор» Леонида Синицына, региональным операторам невыгодно, чтобы отходов становилось меньше в процессе раздельного сбора. «Им выгодно, чтобы отходов было как можно больше и чтобы они все были смешанными», — написал он в Минпромторг в ответ на запрос ведомства (копия письма есть у РБК). По его мнению, раздельным сбором отходов должны заниматься не региональные операторы, а специальные компании — операторы РОП.
Синицын объяснил роль НКО в организации раздельного сбора. «Именно они вовлекают заготовительный и перерабатывающий бизнес в работу с отходами от населения, демонстрируя, что жители готовы тщательно сортировать и подготавливать отходы к переработке. АНО «Собиратор» в своем экоцентре принимает для повторного использования и переработки около 100 различных фракций отходов от населения», — говорится в его письме в Минпромторг.
Константин Рзаев, гендиректор фирмы «ЭкоТехнологии» (занимается раздельным сбором и рециклингом отходов) отметил, что региональные операторы всегда испытывали проблемы с некорректно посчитанным (низким) тарифом и его низкой собираемостью. «В уже утвержденных тарифах многих региональных операторов не были учтены расходы на организацию процесса раздельного сбора отходов (закупка контейнеров, отдельный рейс мусоровозов для вторсырья и т.д.). Кто бы в перспективе ни занимался раздельным сбором отходов, для его развития нужно дополнительное финансирование. Это могут быть или госсубсидии, или средства экосбора в рамках РОП, или надбавка к действующему тарифу на вывоз ТКО и т.п.», — считает Рзаев. По его мнению, заготовителям вторсырья, некоммерческим организациям и другим участникам отрасли крайне важно договориться с региональными операторами о взаимодействии на взаимовыгодной основе, но этот процесс вряд ли будет легким и быстрым.
По словам Губайдуллина, во всем мире система раздельного сбора отходов требует дополнительного финансирования, например за счет сборов с бизнеса: «В России же расходы на организацию сбора и вывоза отходов раздельно не включены в утвержденный тариф. Операторы занимаются этим в целях социальной ответственности, потому что понимают, что это важно для населения и государства».