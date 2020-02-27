Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Министерство предложило обязать бизнес взять на себя расходы на 100% утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил эту концепцию в правительство

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Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. У РБК есть копия концепции, ее подлинность подтвердили несколько представителей бизнеса и федеральный чиновник, знакомые с текстом документа.

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.

В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает. Как указывают авторы обновленной концепции, с бизнеса собирается не более 2,5 млрд руб. в год в виде экологического сбора при ожидаемом поступлении не менее 20 млрд руб. в год (без учета сборов с производителей упаковки). Компании не сдают отчетность или фальсифицируют ее, в результате сборы недостаточны, а отходы, из которых можно произвести вторсырье и запустить его в оборот, идут на свалки, указывает депутат Госдумы, член комитета по экологии Александр Фокин.

В новой концепции РОП администраторами механизма станут Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба (для импортных товаров и упаковки). Это снизит возможность таких манипуляций, говорится в документе Минприроды.