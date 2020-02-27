Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
На Украине сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России» Политика, 00:39 Каким будет экологический сбор для производителей упаковки и импортеров Pro, 00:27 Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров Бизнес, 00:26 Три человека пострадали в ДТП в тоннеле на юге Москвы Общество, 00:17 Блумберг использовал коронавирус в политической рекламе против Трампа Политика, 00:10 В Элисте в жилом доме произошел хлопок газа Общество, 00:09 В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети Общество, 00:01 Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник Общество, 00:00 Юрист сообщил о жалобе в полицию журналистки Маршенкуловой на угрозы Общество, 26 фев, 23:49 Штаб Трампа обвинил NYT в клевете за публикации о «сговоре» с Россией Политика, 26 фев, 23:39 На Большой кольцевой линии произошел сбой из-за человека на рельсах Общество, 26 фев, 23:28 Лайнер из Италии не пустили в порты Карибского моря из-за коронавируса Общество, 26 фев, 23:19 «Реал» и «Манчестер Сити» играют в плей-офф Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 26 фев, 23:00 Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем Общество, 26 фев, 22:56
Бизнес ,  
0 

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Министерство предложило обязать бизнес взять на себя расходы на 100% утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил эту концепцию в правительство
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. У РБК есть копия концепции, ее подлинность подтвердили несколько представителей бизнеса и федеральный чиновник, знакомые с текстом документа.

По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта. Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.

В России РОП принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает. Как указывают авторы обновленной концепции, с бизнеса собирается не более 2,5 млрд руб. в год в виде экологического сбора при ожидаемом поступлении не менее 20 млрд руб. в год (без учета сборов с производителей упаковки). Компании не сдают отчетность или фальсифицируют ее, в результате сборы недостаточны, а отходы, из которых можно произвести вторсырье и запустить его в оборот, идут на свалки, указывает депутат Госдумы, член комитета по экологии Александр Фокин.

Мусорная госкомпания предложила не вводить раздельный сбор повсеместно
Бизнес

В новой концепции РОП администраторами механизма станут Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба (для импортных товаров и упаковки). Это снизит возможность таких манипуляций, говорится в документе Минприроды.

Ведомство предлагает вводить усовершенствованный механизм РОП поэтапно. С 2021 года экологический сбор из расчета 100% утилизации упаковки будут платить ее производители и импортеры, а производителей и импортеров товаров эти правила коснутся с 2022–2024 годов. Сначала этот механизм будет применяться к производителям батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин.

Деньги с экосбора получат те компании, которые собирают вторсырье раздельно от смешанных отходов, сортируют и перерабатывают его. Производители упаковки частично из вторсырья будут платить пониженный экосбор, неперерабатываемой упаковки — повышенный. Ставки еще предстоит утвердить в зависимости от видов товаров и упаковки.

Если концепцию внедрят, авторы обещают снижение платежей населения за вывоз отходов, собранных раздельно, на 50% от стоимости вывоза смешанных отходов. В 2019 году россияне заплатили за вывоз мусора 180 млрд руб., отметил заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

Вице-премьер отправила на доработку концепцию утилизации товаров
Общество

Концепция должна быть обсуждена с бизнесом и согласована с регуляторами до 10 марта. Пока крупный бизнес находит в ней недостатки и считает, что ее внедрение может привести к росту цен на продукцию и срыву уже действующих проектов раздельного сбора отходов. Но эксперты Минприроды утверждают, что в цене упаковки рост составит не более 0,15–1%.

Подробности о том, каким будет экологический сбор для производителей упаковки и импортеров, — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: утилизация ТБО, Минприроды РФ, Владимир Путин, концепция
Материалы по теме
В Минприроды предложили штрафовать бизнес за неоплату вывоза отходов
Бизнес
Оператор мусорной реформы назвал новый вариант расчета платежек за отходы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter