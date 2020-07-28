Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, с антисанитарией «надо завязывать», она вообще «не должна существовать в местах, где проживают люди»

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Отказ от строительства новых многоквартирных домов с мусоропроводами и вывод из эксплуатации уже существующих мусоропроводов в таких домах вполне оправданны. Об этом заявил в интервью РБК глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать», — сказал министр, отметив, что «абсолютно поддерживает» предложение вице-премьера Виктории Абрамченко об исключении из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

Свое предложение вице-премьер в начале июня объяснила тем, что наличие мусоропроводов лишает возможности «планировать повсеместный раздельный сбор отходов». Говоря о принятом в мире подходе, Кобылкин в интервью РБК рассказал, что в некоторых странах жители многоквартирных домов не просто выбрасывают раздельно сухой и мокрый мусор, но также «опускают пищевые отходы в автоматы и получают за это деньги».

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах. Свою инициативу ее авторы объяснили тем, что прошедшие через мусоропровод отходы уже нельзя нормально переработать, а также распространением насекомых и грызунов.