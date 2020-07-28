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Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, с антисанитарией «надо завязывать», она вообще «не должна существовать в местах, где проживают люди»
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Отказ от строительства новых многоквартирных домов с мусоропроводами и вывод из эксплуатации уже существующих мусоропроводов в таких домах вполне оправданны. Об этом заявил в интервью РБК глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать», — сказал министр, отметив, что «абсолютно поддерживает» предложение вице-премьера Виктории Абрамченко об исключении из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.

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Дмитрий Кобылкин

Свое предложение вице-премьер в начале июня объяснила тем, что наличие мусоропроводов лишает возможности «планировать повсеместный раздельный сбор отходов». Говоря о принятом в мире подходе, Кобылкин в интервью РБК рассказал, что в некоторых странах жители многоквартирных домов не просто выбрасывают раздельно сухой и мокрый мусор, но также «опускают пищевые отходы в автоматы и получают за это деньги».

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах. Свою инициативу ее авторы объяснили тем, что прошедшие через мусоропровод отходы уже нельзя нормально переработать, а также распространением насекомых и грызунов.

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Согласившись с наличием проблемы «антисанитарии», Кобылкин вместе с тем признал, что закрытие мусоропроводов приведет и к проблемам.

«Как бывший губернатор (занимал пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010–2018 годах. — РБК), я не могу не представить себе бабушку, живущую на 12-м этаже, которой тяжело спуститься и выбросить мусор на улицу. Этих людей нужно окружить заботой, для решения этой проблемы есть управляющие компании и социальные службы. В период пандемии мы так жили: посмотрите, сколько ребят ездили и бесплатно помогали пожилым людям», — сказал он.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

В начале июня Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов и «дорожную карту» по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов в России. Согласно ей Минстрой к 1 августа должен оценить возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома и отчитаться перед правительством.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Кобылкин, Минприроды, мусор, мусоропровод
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