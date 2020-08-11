ВЭБ отказался от кредитования мусорных операторов после критики ФАС

В ВЭБе предложения ФАС приветствуют, госкорпорация «нацелена на максимальное вовлечение коммерческих банков в реализацию мер поддержки», уточнили в пресс-службе организации. Кредитование региональных операторов на пополнение оборотных средств не входит в цели ВЭБа, но оказывает гарантийную поддержку и выполняет функции агента правительства при сопровождении предоставления субсидий.
Программа была утверждена правительством в апреле. В пресс-службе Минприроды РБК сообщили, что все замечания были учтены еще при разработке документа, а сейчас заявки от кредиторов на участие в программе отобраны и среди них заявки ВЭБа нет.
Как поддерживают мусорных операторов
Программы поддержки мусорных операторов были введены весной в связи с увеличением количества бытового мусора в период самоизоляции, которое привело к росту расходов региональных компаний на его вывоз. На фоне этих проблем, а также неплатежей граждан и бизнеса участники рынка заявили о риске банкротства и кассовых разрывах, а также об угрозе невывоза мусора и распространения инфекции.
Минприроды в начале мая предупредило о риске банкротства 28 региональных операторов. Правительство предложило меры поддержки отрасли в виде возмещения недополученных доходов банков при предоставлении льготных кредитов региональным операторам (под ставку не выше 5%). Субсидии предоставляются уполномоченному банку в размере 100% ключевой ставки ЦБ, действующей на дату заключения кредитного договора (для договоров с 1 января 2019 года), плюс 50%, но не более 90% суммы выплат по кредиту. Срок предоставления помощи — до 31 декабря 2020 года, а льготная ставка предоставляется не ранее чем с 1 апреля 2020 года. Мера была утверждена приказом Минприроды от конца апреля. Банки — участники программы — отбирает специальная комиссия министерства.
Объем программы на 2020 год составляет 824,9 млн руб., сообщила РБК пресс-служба Минфина.
Риски ограничения конкуренции содержатся в самом порядке допуска кредитных организаций к участию в льготной программе, считают в ФАС. Правила участия содержат требования к кредитному рейтингу (не ниже уровня А- или ruА- по методологии АКРА и «Эксперт РА»), а также к размеру капитала (не менее 3 млрд руб. или 1 млрд руб. в зависимости от опыта кредитования в соответствующей отрасли), перечислили в службе. Такие критерии, по мнению ФАС, являются избыточными и не позволяют оценить эффективность участия кредитной организации в такой программе.
Из правил также нельзя понять, участвует ли ВЭБ.РФ в отборе на допуск к программе на равных с банками и обязан ли он соответствовать требованиям, предъявляемым к банкам, отметил Кашеваров. В ФАС напомнили, что в меморандуме о финансовой политике ВЭБа прописано, что госкорпорация руководствуется принципом неконкуренции с российскими финансовыми организациями.
Наконец, антимонопольная служба указала, что «содержание правил в целом не позволяет сформировать полноценное понимание порядка реализации рассматриваемой программы». ФАС считает необходимым исключить повышенные критерии и участие в программе ВЭБа и уточнить отдельные положения для закрепления прозрачного порядка реализации программы.
В аппарате правительства поручили Минприроды, Минфину и Минэкономразвития подготовить ответ ФАС (с текстом поручения ознакомился РБК). Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в письме в аппарат правительства (копия есть у РБК) отметил, что повышенные критерии участия банков свидетельствуют об их финансовой устойчивости. Законодательно нет ограничений для участия ВЭБа в этой программе, считает Торосов.
С какими проблемами сталкиваются мусорные операторы
По данным мусорных операторов, программа субсидирования кредитов не пользуется популярностью. «Мы не обращались в наши банки-кредиторы за мерами поддержки по субсидированию кредитной ставки по нашим кредитам. Некоторые из банков не соответствуют критериям для участия в программе, и в целом они не получают дополнительной выгоды от субсидирования государством ставки по нашим кредитам», — сообщила РБК председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (занимается утилизацией отходов в Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее и Краснодарском крае) Полина Вергун.
По ее мнению, эта мера не работает. «Было бы гораздо эффективнее, если бы возмещение получали через Минприроды сами региональные операторы, предъявив соответствующие документы», — считает она. По словам главы ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов) Руслана Губайдуллина, мера поддержки принята, но в рамках нее средства еще не выделялись. Представитель компании «РТ-Инвест» (регоператор в Подмосковье и Татарстане, также реализует проект строительства пяти мусоросжигающих заводов совместно с ВЭБ. — РБК) сообщил, что их компания не обращалась в ВЭБ за субсидированием кредитной ставки с господдержкой.
Губайдуллин высказал мнение, что допуск большего количества кредитных организаций к реализации данного механизма поддержки региональных операторов позволит увеличить охват такой поддержкой. Заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева поддерживает аргументы ФАС о пересмотре правил субсидирования и об исключении ВЭБ.РФ из списка участников программы. «В России достаточно банков, которые готовы финансировать отрасль по обращению с отходами (включая крупные и системные, как Сбербанк)», — утверждает она.
Другим банкам может быть действительно сложнее работать из-за участия ВЭБа в программе, но госкорпорация может быстрее проводить государственную политику, рассуждает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Если нужно форсированно развивать эту сферу (реформу мусорной отрасли. — РБК), тогда, наверное, без ВЭБа не обойтись. Риски высокие, система стартует медленно, банки могут недостаточно активно идти в это направление», — считает Митрофанов.
РБК направил запросы в крупнейшие банки.