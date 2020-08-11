ВЭБ отказался от кредитования мусорных операторов после критики ФАС

ФАС раскритиковала программу поддержки мусорных операторов за возможность участвовать в ней ВЭБ.РФ: по мнению ведомства, это нарушает принципы конкуренции. Сам ВЭБ сообщил, что нацелен на вовлечение в программу коммерческих банков

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ВЭБ.РФ не будет участвовать в программе по льготному кредитованию региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из ответа пресс-службы Минприроды на запрос РБК. Этому предшествовала критика со стороны Федеральной антимонопольной службы: в начале июля замглавы ФАС Андрей Кашеваров направил в правительство письмо (РБК ознакомился с его копией) с результатами проверки программы и предложил исключить из нее ВЭБ.

Кашеваров объясняет, что Минприроды попросило службу согласовать формы заявки на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным региональным операторам, но ФАС проверила и сами правила программы. Чиновник отметил, что устранение замечаний ФАС является безотлагательным условием для начала отбора банков — участников программы. В частности, ведомство попросило исключить госбанк из программы, чтобы не создавать риски ограничения конкурентной среды.

В пресс-службе ФАС подтвердили, что ознакомили со своей позицией Минприроды и правительство. «Правила предусматривают применение необоснованно завышенных критериев отбора финансовых организаций, допускают участие ВЭБ.РФ наряду с иными участниками рынка, а также содержат ряд неточностей и противоречащих положений», — уточнили там.

ВЭБ наряду с коммерческими банками был включен в правила предоставления бюджетных субсидий на частичную компенсацию ставок по льготным кредитам для мусорных операторов (утверждены постановлением правительства от 30 апреля).