СМИ узнали о критике вице-премьера из-за реформы утилизации товаров

Курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минприроды подготовить работоспособную модель расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, разрабатываемой при ее предшественнике Алексее Гордееве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Изначально правительство пыталось стимулировать предприятия, производящие отходы, к внедрению систем переработки и утилизации отходов. Однако позднее, в августе 2019 года, Минприроды вновь предложило поднять для производителей и импортеров тары, бумаги, шин, одежды, электроники и других товаров порог самостоятельной утилизации. Если сейчас он колеблется от 5% до 35% продукции, то Минприроды предложило поднять его сразу до 100%. Те, кто не утилизирует всю продукцию, должны платить экологический сбор. Против инициативы выступил бизнес, в связи с чем норматив в 100% Минприроды оставило только для упаковки.

По данным источников «Коммерсанта», на совещании в правительстве на прошлой неделе концепцию Минприроды отправили на доработку. Вице-премьер Абрамченко потребовала от Минприроды подготовить работоспособную модель расширенной ответственности производителей (РОП): в ней должны быть прописаны конкретные загрязнители, случаи, когда за переработку должен отвечать сам бизнес и когда — само государство. «Слепое перекладывание ответственности с производителей товаров на производителей упаковки также не было поддержано», — сообщил собеседник издания.

«После совещания у вице-премьера ждем протокольных поручений», — сообщила РБК представитель Минприроды Наталья Хлопунова, комментируя отправку концепции РОП на доработку. РБК направил запросы представителям Абрамченко и «Российского экологического оператора».