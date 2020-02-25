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СМИ узнали о критике вице-премьера из-за реформы утилизации товаров

Курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минприроды подготовить работоспособную модель расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, разрабатываемой при ее предшественнике Алексее Гордееве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Изначально правительство пыталось стимулировать предприятия, производящие отходы, к внедрению систем переработки и утилизации отходов. Однако позднее, в августе 2019 года, Минприроды вновь предложило поднять для производителей и импортеров тары, бумаги, шин, одежды, электроники и других товаров порог самостоятельной утилизации. Если сейчас он колеблется от 5% до 35% продукции, то Минприроды предложило поднять его сразу до 100%. Те, кто не утилизирует всю продукцию, должны платить экологический сбор. Против инициативы выступил бизнес, в связи с чем норматив в 100% Минприроды оставило только для упаковки.

По данным источников «Коммерсанта», на совещании в правительстве на прошлой неделе концепцию Минприроды отправили на доработку. Вице-премьер Абрамченко потребовала от Минприроды подготовить работоспособную модель расширенной ответственности производителей (РОП): в ней должны быть прописаны конкретные загрязнители, случаи, когда за переработку должен отвечать сам бизнес и когда — само государство. «Слепое перекладывание ответственности с производителей товаров на производителей упаковки также не было поддержано», — сообщил собеседник издания.

«После совещания у вице-премьера ждем протокольных поручений», — сообщила РБК представитель Минприроды Наталья Хлопунова, комментируя отправку концепции РОП на доработку. РБК направил запросы представителям Абрамченко и «Российского экологического оператора».

Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
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О необходимости внедрения РОП, при которой ответственность за переработку отходов частично перекладывается с населения на промышленность и импортеров, заявлял президент Владимир Путин. В интервью РБК новый глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков указал, что запуск обновленного института РОП может значительно улучшить финансовую модель всей «мусорной реформы». Гудков также рассказал, что РЭО вместе с Минприроды изучили «лучшие мировые практики» в реализации РОП. «Сейчас вместе с Министерством предстоит решить: какие лучшие практики могут быть внедрены у нас», — сказал он.

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
Теги: правительство, вице-премьер, экология, утилизация
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