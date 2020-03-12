Число имеющих доступ к раздельному сбору мусора россиян удвоилось за год

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 13:04
Как справляться с перепадами настроения весной Стиль, 17:09 Спорт закрыли на карантин. Что важно знать Спорт, 17:04 Новый обвал на фондовом рынке. Главное Экономика, 17:03 Адвокат заявил о передаче дела об убийстве Дорофеева в Москву Общество, 17:02 Сервисы такси оценили возможность блокировки аккаунтов заболевших вирусом Технологии и медиа, 16:59 «Беспилотный магазин»: как изменится ретейл Pro, 16:58 Финальный этап Кубка мира по биатлону отменили из-за коронавируса Спорт, 16:52 Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке Экономика, 16:52 Цена на нефть Brent опустилась ниже $33 за баррель Quote, 16:51 Госдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента Политика, 16:51 Массовая драка и пас одной рукой. Лучшие моменты плей-офф КХЛ Спорт, 16:46 Кудрин допустил нулевой рост экономики по итогам года Экономика, 16:46 Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7% Quote, 16:40 Путин заявил об основаниях считать бизнесменов «жуликами по определению» Политика, 16:30
Национальные проекты ,  
0 

Число имеющих доступ к раздельному сбору мусора россиян удвоилось за год

Жилье и городская среда
Доступ к системам раздельного сбора мусора имеют более 27 млн горожан в России, или 18,5% ее населения, заявили в «Гринписе». Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Эффективность сбора экологи не оценивали
Пункт по раздельному сбору мусора в Приморье (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Из 147 млн жителей России доступ к раздельному сбору мусора имеют более 27,2 млн человек, говорится в рейтинге городов, который опубликовала организация «Гринпис Россия». Эксперты «Гринписа» пришли к выводу, что за год этот показатель увеличился более чем в два раза.

Исследование основано на данных, которые предоставили «Гринпису» власти 165 российских городов с населением более 100 тыс. человек.

«Впервые лидерами рейтинга стали сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. Среди них в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты», — заявлено в материале.

Среди российских миллионников первое место занимает Москва. По данным на декабрь 2019 года, 95% контейнерных площадок столицы уже оборудованы двухконтейнерной системой раздельного сбора отходов (РСО). В предоставленных властями материалах говорится, что в январе 2020 года уже 100% дворовых мест для сбора отходов должны быть переведены на новую систему.

«Гринпису» известно, что у москвичей много претензий к работе системы, однако в этом рейтинге мы не оценивали качество РСО, а приводим исключительно цифровые значения», — говорится в аннотации к рейтингу.

В некоторых городах доступность раздельного сбора мусора снизилась: в Кирове с 37% до нуля, в Мурманске — с 30% до нуля, во Владивостоке — с 17 до 6%.

Представитель госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) пояснил РБК, что разработка «дорожной карты» внедрения раздельного сбора отходов произойдет до 1 июня 2020 года — срока, который установил президент Владимир Путин.

«Уже сейчас во многих субъектах запускаются пилотные проекты по раздельному сбору отходов. Позитивный опыт реализации данных проектов будет детально проанализирован, а лучшие практики — внедрены по всей стране», — заявили в РЭО.

Представитель компании отметил, что тема раздельного сбора тесно связана с системой расширенной ответственности производителей. «По поручению президента готовится законопроект, и он должен быть принят Государственной думой уже в весеннюю сессию. Предполагается, что этот закон урегулирует все вопросы, касающиеся стимулирования раздельного сбора отходов», — отметили в компании.

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: вывоз мусора, Москва, экология
Материалы по теме
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
Бизнес
Мусорная госкомпания предложила не вводить раздельный сбор повсеместно
Бизнес
Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter