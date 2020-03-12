Число имеющих доступ к раздельному сбору мусора россиян удвоилось за год

Доступ к системам раздельного сбора мусора имеют более 27 млн горожан в России, или 18,5% ее населения, заявили в «Гринписе». Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Эффективность сбора экологи не оценивали

Пункт по раздельному сбору мусора в Приморье (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Из 147 млн жителей России доступ к раздельному сбору мусора имеют более 27,2 млн человек, говорится в рейтинге городов, который опубликовала организация «Гринпис Россия». Эксперты «Гринписа» пришли к выводу, что за год этот показатель увеличился более чем в два раза.

Исследование основано на данных, которые предоставили «Гринпису» власти 165 российских городов с населением более 100 тыс. человек.

«Впервые лидерами рейтинга стали сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. Среди них в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты», — заявлено в материале.

Среди российских миллионников первое место занимает Москва. По данным на декабрь 2019 года, 95% контейнерных площадок столицы уже оборудованы двухконтейнерной системой раздельного сбора отходов (РСО). В предоставленных властями материалах говорится, что в январе 2020 года уже 100% дворовых мест для сбора отходов должны быть переведены на новую систему.

«Гринпису» известно, что у москвичей много претензий к работе системы, однако в этом рейтинге мы не оценивали качество РСО, а приводим исключительно цифровые значения», — говорится в аннотации к рейтингу.