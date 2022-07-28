H&M назвала сроки открытия магазинов в Белоруссии
Шведский ретейлер H&M намерен в августе открыть свои магазины в Белоруссии, которые были закрыты на фоне спецоперации так же, как в России и на Украине, сообщается в группе компании «Вконтакте».
Магазины в Белоруссии приостановили работу 3 марта. В середине месяца компания сообщила, что продлит действие подарочных карт на полгода, чтобы ими можно было воспользоваться, когда откроются магазины.
В H&M уточнили, что продолжат принимать в своих белорусских магазинах ненужные текстильные изделия, а также будут принимать те ваучеры, которые ранее выдали покупателям за сдачу такой одежды.
Российские магазины H&M также откроются в августе, но для того, чтобы компания распродала остатки перед тем, как продаст свой бизнес в России. О таких планах ретейлер объявил 18 июля.
Решение уйти с российского рынка компания объяснила «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». Минпромторг подтвердил планы компании о продаже бизнеса.
Источники «Коммерсанта» указывали, что в портфель H&M в России входят распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель, права аренды на около 170 магазинов в 65 городах (из них 40% действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов), и потенциальные покупатели заинтересованы в покупке центра и прав на аренду.
Ущерб от ухода H&M оценила в 2 млрд шведских крон (около 12 млрд руб.), еще 228 млн крон (1,2 млрд руб.) компания потеряла во втором квартале из-за закрытия своих магазинов в трех странах.
На предстоящей в России распродаже товары будут продаваться по полной цене, магазины будут открываться поэтапно и работать в штатном режиме. Сотрудников компания пообещала предупредить о закрытии магазина за 30 дней, а также предоставить компенсационный пакет.