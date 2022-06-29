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H&M пояснил, во сколько обошлась остановка продаж в России и на Украине

Из-за временного закрытия магазинов в России, Белоруссии и на Украине H&M ожидает снижения продаж в июне на 5%. В целом во втором квартале 2022 года остановка продаж обошлась группе в 1,2 млрд руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Закрытие магазинов в России, Белоруссии и Украине во втором квартале 2022 года обошлось шведской H&M Group в 228 млн крон (1,2 млрд руб. по текущему курсу), следует из отчета компании за шесть месяцев 2022 года.

Продажи в магазинах на Украине приостановлены с 24 февраля, в России и Белоруссии — с 2 марта. «Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон. В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 млн крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — говорится в отчете H&M.

До пандемии на эти три страны приходилось около 10% прибыли группы.

На конец квартала совокупные активы H&M в России, Белоруссии и Украине (включают товарные запасы, денежные средства, оборудование и другие активы) составляли 4,4 млн шведских крон.

Всего на конец мая на территории трех стран закрытым остается 181 магазин.

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Фото:Getty Images

В H&M ожидают, что суммарные продажи группы в июне снизятся на 6% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году, причем 5% придется на остановку продаж в России, Белоруссии и на Украине. В группе подчеркивают, что эти прогнозы необходимо рассматривать с учетом того, что в прошлом июне был значительный прирост — 24%. В июле и августе 2021 года он составлял по 6%.

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Объявляя в марте об остановке продаж в России, H&M не сообщила о закрытии своих магазинов. На сайте компании все еще указано, что продажи приостановлены до дальнейшего уведомления.

Кроме одноименного бренда, группе также принадлежат марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. Они также остановили продажи в России до дальнейшей информации, на их сайтах висят соответствующие уведомления.

В начале июня Telegram-канал Mash писал со ссылкой на источники, что магазины H&M будут закрыты все лето, дальше компания будет оценивать ситуацию и принимать решение.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
H&M остановка продаж ретейл

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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