Профсоюз предупредил о риске увольнения 50 пилотов Superjet

Из-за перевода самолетов Superjet в авиакомпанию «Россия» без работы могут остаться 50 пилотов «Аэрофлота», предупредил Шереметьевский профсоюз летного состава. Перевозчик заверил, что все специалисты будут трудоустроены

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует сократить около 50 пилотов, летающих на самолетах российского производства Superjet. Об этом РБК сообщил президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

По его словам, этим специалистам не нашлось работы в авиакомпании «Россия» (наряду с «Аэрофлотом» и «Победой» входит в одноименную группу «Аэрофлот»), которой с 2020 года «Аэрофлот» передает самолеты Superjet в рамках своей новой стратегии. Она также получает новые российские самолеты от завода-изготовителя.

В самом «Аэрофлоте» сокращения не подтверждают: «В рамках ввода отечественной авиационной техники в парк «России» сформирован новый летный отряд. В соответствии с указанными мероприятиями по трансформации группы «Аэрофлот», на начало мая останется трудоустроить восемь командиров воздушных судов (первых пилотов. — РБК) и 15–17 вторых пилотов, которые находятся в процессе оформления в авиакомпанию «Россия».

Почему есть риск сокращения пилотов в группе «Аэрофлот»

В конце марта 2022 года Дельдюжов написал письмо премьеру Михаилу Мишустину (глава ШПЛС опубликовал его на своей странице в соцсетях), в котором попросил прекратить передачу Superjet в авиакомпанию «Россия» и начать поставку новых самолетов этого типа в «Аэрофлот». Из-за нестабильной экономической ситуации в России и сложной геополитической обстановки в мире Superjet нужны самому «Аэрофлоту», уверен он.

Но эти опасения главы профсоюза власти не разделяют. При работе в условиях санкционных ограничений консолидация парка Superjet в рамках одного оператора (авиакомпании «Россия») является еще более актуальной, говорится в письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, которое она отправила в ШПЛС и аппарат правительства 18 апреля (РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердил Дельдюжов). По данным на 1 марта, из «Аэрофлота» в «Россию» было передано 51 из 59 самолетов Superjet. Оставшиеся восемь самолетов планируется перевести до конца сентября 2022 года, указала Петрова.

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Источник РБК в аппарате правительства сказал, что письмо Дельдюжова направлено «для проработки» в Минтранс и Росавиацию. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и этих двух ведомств.

Жалоба Дельдюжова была отправлена на фоне падения авиаперевозок в России. По данным «Аэрофлота», пассажиропоток группы в марте сократился на 20,4% (до 2,2 млн человек), налет самолетов — на 9,3% (до 45,6 тыс. часов). На динамику «Аэрофлота» и его «дочек» повлияли «фактически одномоментное закрытие международных направлений и невозможность за такой короткий период перестроить маршрутную сеть, ориентировав ее только на внутренний рынок, с обеспечением соответствующего спроса», объяснял представитель группы.

Какие проблемы возникли у авиакомпаний После начала спецоперации России на Украине российская авиаотрасль оказалась под санкциями. Запрещены полеты российских компаний в Евросоюз, Великобританию, США и другие страны. Западным компаниям больше нельзя поставлять в Россию запчасти и комплектующие, предоставлять техническую поддержку, а также продолжать договоры операционного лизинга. В результате перевозчики остались без существенной части международного рынка (в марте пассажиропоток группы «Аэрофлот» на зарубежных рейсах упал на 50%), а их самолеты, принадлежащие иностранным лизинговым компаниям, оказались под угрозой ареста в «недружественных» странах. Кроме того, уже более двух месяцев по соображениям безопасности закрыты 11 российских аэропортов на юге страны, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь.

По информации ШПЛС, сейчас на самолетах Superjet, которые эксплуатирует «Россия», работают более 130 командиров воздушных судов, почти 140 вторых пилотов и 22 стажера. Но два экипажа на один Superjet недостаточно для эффективной эксплуатации этих самолетов, считает Дельдюжов. По его информации, «Россия» готова принять на работу в свое подразделение в Санкт-Петербурге еще несколько пилотов Superjet из «Аэрофлота». Но вакансий для полусотни специалистов нет ни в самом «Аэрофлоте», ни в «России», отмечает он. Группа «Аэрофлот» приступила к расширению полетной программы на воздушных судах Superjet100, поэтому трудоустройство пилотов планируется обеспечить в рамках группы, парирует ее представитель.

Риск сокращения касается специалистов, летающих не только на Superjet, но и на других самолетах. Cейчас на собраниях в «Аэрофлоте» до пилотов доводят мысль, что в группе «много лишнего народа, в том числе пилотов», рассказал РБК один из пилотов группы. По словам другого пилота, сейчас ситуация с полетами значительно хуже, чем в пандемию коронавируса в 2020–2021 годах: «Полетов за границу практически нет. А по России в основном летают Superjet, узкофюзеляжные Airbus и Boeing, но меньше, чем раньше». У самолетов авиакомпании «Россия» за исключением Superjet «налет давно упал и не скоро поднимется», это же касается зарплаты, добавляет третий пилот.

Пока из трех авиакомпаний группы «Аэрофлот» о сокращении парка официально объявил только лоукостер «Победа». «В ближайшее время наша HR-команда предложит план по адаптации персонала к временному сокращению флота», — говорилось в письме и.о. гендиректора компании Андрея Юрикова, которое он направил сотрудникам в конце марта. «Самолетов в обойме меньше, а людей всех оставили. Следовательно, налет уменьшается, а с ним и зарплата», — отметил пилот «Победы».

РБК направил запросы в пресс-службы компаний группы «Аэрофлот».

Что происходит с пилотами других компаний

В России работают примерно 15 тыс. пилотов, из них в авиакомпании «Аэрофлот» — 2 тыс., говорит Дельдюжов. По его словам, падение налета и соответственно доходов всех пилотов продолжается уже несколько лет — с начала пандемии коронавируса.

По словам пилота из группы «Аэрофлот», из международных санкций больше всего пострадали специалисты из авиакомпаний с широкофюзеляжным флотом. Это касается перевозчиков Azur Air, Nordwind, Pegas Fly, Royal Flight, связанных с туроператорами, а также группы «Волга-Днепр».

О сокращении вторых пилотов крупнейшей российской грузовой компании AirBridgeCargo (вместе с «Волга-Днепр» и «Атран» входит в группу «Волга-Днепр») ШПЛС сообщил 23 апреля. «Ситуация печальная. Вызывают народ по очереди, предлагают расстаться по соглашению сторон», — говорит пилот одной из авиакомпаний этой группы. В простое находятся только пилоты AirBridgeCargo и «Атрана», отмечает ее представитель. Но благодаря поддержке московских властей, заказавших выполнение регулярных грузовых рейсов в Москву на сумму около 9,5 млрд руб., группе удается сохранить рабочие места для сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр» (летает на Ил-76). В пресс-службе группы отметили, что сотрудникам AirBridgeCargo и «Атран» «компенсируются простои». «Кроме того, большая часть пилотов находится в ежегодных отпусках, которые, как правило, доходят до нескольких месяцев в году. Отсутствие работы позволяет компенсировать задолженности пилотам по отпускам», — добавили там.

Источник РБК в группе Utair (в парке есть широкофюзеляжные Boeing) утверждает, что пилотов этого перевозчика в простой не отправляли. «Для летного состава сохранили практически все формы мотивационных выплат. Установили норму гарантированного оплачиваемого налета», — отметил собеседник.

РБК направил запросы в пресс-службы Azur Air, Nordwind, Pegas Fly и Royal Flight и Utair.

Как правительство поддерживает авиакомпании

В конце марта правительство решило выделить авиакомпаниям субсидий на 100 млрд руб. Эти средства пойдут на частичную компенсацию расходов на полеты внутри России. По словам министра транспорта Виталия Савельева, субсидии помогут сохранить рабочие места и квалифицированный персонал авиакомпаний.

26 апреля генпрокурор Игорь Краснов сказал, что из-за уменьшения объема перевозок прокуроры активизировали надзор, направленный на сохранение рабочих мест и недопущение массового увольнения работников, особенно на предприятиях Южного и Центрального регионов. 11 аэропортов на их территории закрыты с 24 февраля до 1 мая из-за продолжающейся спецоперации на Украине.

Ведомство попросило Минтранс «принять меры для сохранения квалифицированных специалистов, в первую очередь, пилотов гражданской авиации». Нужно разработать программу их поддержки за счет средств федерального бюджета, отметил Краснов. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Избытка пилотов на рынке все равно не избежать, считает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександр Ланецкий. Потребность авиакомпаний в летном составе сократится, соглашается исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В прошлые кризисы (2008–2009-е и 2014 годы) российские пилоты находили работу за рубежом: в Китае, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Но сейчас с этим могут быть проблемы, предупреждает Ланецкий: из-за пандемийных ограничений в Китае, санкций и в целом ухудшающегося отношения к россиянам на фоне спецоперации на Украине. По словам Пантелеева, в будущем летный состав будет требоваться в первую очередь на самолеты российского производства. При этом сейчас из-за снижения налета пилоты могут начать терять квалификацию, добавил он. Вопрос с подтверждением квалификации и прохождением необходимой тренажерной подготовки уже стоит остро, признает представитель «Волги-Днепр». Это касается пилотов самолетов Boeing 747, так как ранее большая часть их тренажерной подготовки проходила на базе западных учебных центров.