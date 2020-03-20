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Пандемия коронавируса ,  
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AZUR Air приостановит все рейсы с туристами за границу

С 22 марта авиакомпания не будет выполнять рейсы за границу, но будет возвращать российских граждан обратно в страну
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания AZUR Air (один из крупнейших чартерных перевозчиков России) объявила об отмене с 22 марта до 20 апреля всех рейсов по доставке за границу российских отпускников. В сообщении компании, поступившем в РБК, отмечается, что такое решение было принято в подтверждение «ответственной гражданской позиции в отношении здоровья российских туристов» и в поддержку решения стратегического партнера авиакомпании — туроператора ANEX Tour.

В компании сообщили, что рейсы по возвращению из-за границы российских туристов продолжаются.

«Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — говорится в сообщении AZUR Air.

В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к принятым мерам и пообещали сохранить во время вынужденной паузы свой коллектив.

В пятницу об отмене с 22 марта и до 20 апреля всех завозных рейсов из России за границу объявил ANEX Tour.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к прекращению авиасообщения с некоторыми странами и закрытию границ. Многие авиакомпании, выполняющие регулярные и чартерные рейсы, значительно сократили полетные программы. Например, немецкая Lufthansa 19 марта сообщила, что в ближайший месяц выполнит лишь 5% запланированных полетов, а из 763 ее самолетов около 700 останутся на земле. «Дочка» Lufthansa компания Austrian Airlines полностью прекратила полеты, остановила сообщение и компания Air Dolomiti, прекращает регулярные рейсы Brussels Airlines.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: AZUR Air, пандемия
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