«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок

S7 Airlines опередила авиакомпанию «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров в марте, став лидером рынка. Второе место занял лоукостер «Победа», который также входит в группу «Аэрофлот»

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» уступила S7 Airlines первое место на рынке пассажирских авиаперевозок. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами работы российских авиакомпаний в марте 2022 года. По его словам, S7 перевезла за прошлый месяц более 980 тыс. пассажиров. «Количество перевезенных пассажиров в марте — 986 тыс. человек», — уточнил представитель S7, отказавшись сообщить другие детали.

Собеседник РБК утверждает, что на втором месте расположилась «Победа», на третьем — ее материнская компания «Аэрофлот». «Победа» перевезла в марте 911 тыс. пассажиров, что на 74 тыс. больше, чем «Аэрофлот» (837 тыс.), сообщила утром в понедельник, 25 апреля, пресс-служба группы «Аэрофлот». Еще одна авиакомпания группы, «Россия», перевезла 456 тыс. человек. Общий пассажиропоток группы сократился на 20,4% (до 2,2 млн человек).

Данные о перевозках традиционно публикует Росавиация, но за март их еще нет. РБК направил запросы в пресс-службу этого ведомства и представителю «Аэрофлота».

Почему S7 обошла «Аэрофлот»

Март стал первым полным календарным месяцем работы российских авиакомпаний после начала военной спецоперации на Украине. Из-за закрытия авиасообщения с Евросоюзом перевозчики из России прекратили летать в Европу. Ограничения на полеты против них ввели также США, Великобритания и другие страны. К тому же перевозчики были вынуждены сократить полеты за пределы России из-за риска ареста самолетов иностранного производства. В результате в марте пассажиропоток группы «Аэрофлот» на международных рейсах снизился на 50% (до 189,4 тыс. человек).

В разгар пандемии коронавируса, когда международный рынок для российских авиакомпаний был ограничен (по итогам 2020 года пассажиропоток на международных линиях сократился на 76%, по итогам 2021 года — на 57% к 2019 году), S7 уже опережала «Аэрофлот» по числу перевозимых пассажиров. Это продолжалось почти год, с апреля 2020 года по апрель 2021 года включительно. «В отличие от российских конкурентов доля международных линий «Аэрофлота» исторически была значительно выше, на них приходилась половина пассажиропотока компании», — объясняет представитель группы. По его словам, «Аэрофлот» вернул лидерство в отрасли после переориентации маршрутной сети на внутрироссийский рынок. «Причем в этом сегменте еще активнее продолжила работать авиакомпания «Победа», маршрутная сеть которой всегда в большей степени была сосредоточена на внутренних линиях», — добавляет представитель группы.

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Однако с 24 февраля также были ограничены полеты российских авиакомпаний в южные аэропорты России, на которые делал ставку «Аэрофлот», из-за продолжающейся спецоперации на Украине. «S7 Airlines традиционно обладает широкой маршрутной сетью внутри страны. В марте компания увеличивала количество рейсов по наиболее востребованным направлениям, перенаправив туда емкости из закрытой южной зоны», — говорит источник, близкий к S7. Сейчас на динамику «Аэрофлота» и его «дочек» повлияли «фактически одномоментное закрытие международных направлений и невозможность за такой короткий период перестроить маршрутную сеть, ориентировав ее только на внутренний рынок, с обеспечением соответствующего спроса», сетует представитель группы. Тем не менее входящие в нее авиакомпании «сосредоточились на развитии направлений внутри России». «Также по мере появления возможностей [они] будут открывать доступные международные направления», — добавляет собеседник. Уже возобновились полеты в города Казахстана и Узбекистана, в Египет, Израиль, Армению, на Шри-Ланку, Мальдивы. «Развивается программа полетов за рубеж из Сочи», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Победа» тоже не впервые стала лидером среди авиакомпаний группы «Аэрофлота»: лоукостер обгонял головную авиакомпанию в июле 2020 года. По итогам текущего марта у «Победы» самое небольшое снижение пассажиропотока — он сократился на 7,3%, у «России» — на 17,7%, у S7 — на 25,2%, у «Аэрофлота» — на 32,1%. По словам представителя «Аэрофлота», на операционных результатах этой компании отразились также передача «России» самолетов Superjet и передача части Boeing 737 «Победе». Несмотря на это, группа «Аэрофлот» сохраняет лидерство по перевозкам.

Какие шансы у авиакомпаний на лидерство в будущем

Лидерство S7 продлится до тех пор, пока будут сохраняться нынешние ограничения международных перевозок, полагает профессор авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautial University Виталий Гужва. Пока будет продолжаться кризис в отрасли и «Аэрофлот» не перераспределит ресурсы, первенство в отрасли останется за S7, соглашается исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По мнению Гужвы, после решения «Победы» сократить парк самолетов на 40% (до 25 машин) лоукостер не может стать лидером отрасли, как это предполагала стратегия «Аэрофлота». В случае сохранения строгих санкционных ограничений лидером через несколько лет может стать авиакомпания «Россия», считает Пантелеев. Ведь именно в ее интересах будет поставляться новая авиатехника отечественного производства — как Superjet, так и МС-21, объясняет он.

Лидерство в авиации во многом будет определяться не только наличием парка воздушных судов, но также и тарифной политикой перевозчиков, активностью внутрироссийского туристского бизнеса и уровнем господдержки авиакомпаний, резюмирует профессор кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Татьяна Богданова.