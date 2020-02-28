В Минске заметили признаки «тектонического сдвига» на рынке нефти Европы

В Польше заявили о намерении подготовить нефтепроводы к реверсным поставкам сырья. В Минске увидели в этом признаки «тектонического сдвига» на нефтяном рынке Европы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Проявленный Польшей интерес к прокачке нефти в Белоруссию по используемому в реверсном режиме трубопроводу «Дружба» означает открытие «еще одной двери в мир альтернативных поставок», заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Мы вели переговоры с PERN (польская компания, оператор польского участка «Дружбы». — РБК) по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров — заявление польского оператора о возможности реверса», — сказал Тищенко (цитата по БелТА).

Представитель «Белнефтехима» отметил, что успех переговоров с Польшей меняет всю картину на нефтяном рынке Европы.

«По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков, [нефтяных компаний], направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников», — добавил Тищенко (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Накануне, 27 февраля, компания PERN сообщила о принятом ею решении обеспечить техническую возможность реверсной прокачки нефти в восточном направлении.