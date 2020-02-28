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В Минске заметили признаки «тектонического сдвига» на рынке нефти Европы

В Польше заявили о намерении подготовить нефтепроводы к реверсным поставкам сырья. В Минске увидели в этом признаки «тектонического сдвига» на нефтяном рынке Европы
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Проявленный Польшей интерес к прокачке нефти в Белоруссию по используемому в реверсном режиме трубопроводу «Дружба» означает открытие «еще одной двери в мир альтернативных поставок», заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Мы вели переговоры с PERN (польская компания, оператор польского участка «Дружбы». — РБК) по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров — заявление польского оператора о возможности реверса», — сказал Тищенко (цитата по БелТА).

Представитель «Белнефтехима» отметил, что успех переговоров с Польшей меняет всю картину на нефтяном рынке Европы.

«По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков, [нефтяных компаний], направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников», — добавил Тищенко (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Накануне, 27 февраля, компания PERN сообщила о принятом ею решении обеспечить техническую возможность реверсной прокачки нефти в восточном направлении.

«Насколько это необходимо, мы увидели во время так называемого хлорного кризиса, когда загрязненная нефть попала к нам из России. На 46 дней трубопровод «Дружба» был остановлен, а его обязанности взял на себя северный участок сети PERN. Реверсная работа восточного участка — часть ключевых инвестиций компаний, осуществляемых в целях обеспечения национальной энергетической безопасности», — говорится в сообщении PERN.

Кроме того, в четверг полномочный представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что поставки нефти из Польши в Белоруссию станут возможны, когда Минск действительно этого захочет.

«Тогда мы сможем поставлять по нашей системе сначала небольшие объемы нефти, а со временем и гораздо большие», — пояснил Наимский.

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В декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу. Соответствующие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, Казахстан, а также начал переговоры о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о возможности использования реверсных поставок нефти (в том числе американской) из Польши в качестве альтернативы российскому сырью.

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут) взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — сказал тогда Лукашенко.

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В середине февраля президент вновь заявил, что Белоруссия будет продолжать искать альтернативные источники поставок и уже прорабатывает вопрос поставок нефти с партнерами из Польши. «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — сказал белорусский лидер.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, нефть
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