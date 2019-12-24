Лукашенко допустил возможность реверсной закупки нефти через Польшу

Если Россия установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс нефти через Польшу. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Расшифровка беседы доступна также на его официальном сайте.

По словам Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году с нынешних $127 до $152 за тысячу кубометров. «Мы перед Новым годом, вместо того чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ!», — сказал он.

Комментируя достигнутые по итогам последних переговоров с Путиным договоренности, Лукашенко сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. «Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства [России] некие сигналы идут», — добавил белорусский лидер.

По его словам, сама Россия после возникновения проблем с транзитом газа через Украину начала строить в качестве обхода газопровод «Северный поток-2». «Я точно так поступлю: буду искать альтернативу (ее все равно надо искать). Я этого от руководства России не скрываю», — отметил Лукашенко.

В качестве одной из возможных альтернатив президент Белоруссии назвал реверсные поставки американской нефти через Польшу. «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — уточнил он. Лукашенко также заявил, что Белоруссия является третьим потребителем российского природного газа в Европе после Германии и Италии. «Вы хотите этот рынок потерять? Нет», — сказал он.