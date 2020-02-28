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АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

Ассоциация туроператоров сообщила об угрозе возникновения коллапса на туристическом рынке из-за вводимых в связи с распространением коронавируса ограничений
Фото: Yara Nardi / Reuters

Рекомендация Ростуризма приостановить продажи путевок в Италию, а также Южную Корею и Иран «до нормализации эпидемиологической обстановки» в этих странах привела к массовым отказам туристов от поездок, даже если те были запланированы на осень. При этом, в соответствии с законом, российские туроператоры должны возвращать деньги и не имеют права удерживать часть средств в счет компенсации фактически понесенных расходов, говорится в письме, направленном Ассоциацией туроператоров России (АТОР) на имя главы штаба по предупреждению завоза в Россию коронавируса, вице-премьера Татьяны Голиковой.

Применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка «до нормализации эпидемиологической обстановки» не позволяет однозначно определить временные рамки действия рекомендаций на приостановку продажи туров, считают в АТОР.

«Понесенные убытки от очень большого количества аннуляций, полученных в результате бессрочных рекомендаций федерального органа власти, могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу», — говорится в документе.

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В письме отмечается, что если Иран и Южная Корея не относятся к местам массового отдыха россиян, то Италия является одним из самых популярных направлений и ее закрытие для туристов грозит большими проблемами.

«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.

В связи с этим АТОР просит Голикову посодействовать пересмотру рекомендации Ростуризма, уточнив сроки ее действия с тем, чтобы аннулировать туры без финансовых потерь могло бы лишь ограниченное число туристов.

На сайте АТОР указано, что, по предварительным оценкам, потери российских туроператоров от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют около 27 млрд руб. Это возвраты по аннуляциям и деньги партнерам, пояснили РБК в ассоциации. В АТОР отметили также, что 60% турагентств пожаловались на полную остановку продаж, у 23% они сократились на 70–80%, у 12% — на 50–60%.

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27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. В конце января Ростуризм выпустил такие же рекомендации относительно туров в Китай.

В PAC Group тогда заявили РБК, что решение властей стало для туроператора неожиданным, оснований для таких мер компания не видит. В АТОР пообещали направить правительству письмо о сложностях работы в условиях моратория на продажу туров в Италию, Иран, Китай и Южную Корею.

21 февраля АТОР обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае. Сумму таких убытков в ассоциации оценили в 600 млн руб.

В АТОР пояснили, что к моменту закрытия продажи путевок на курорты Китая и эвакуации уже заехавших туда путешественников туроператоры оплатили услуги авиакомпаний, гостиниц и принимающих компаний в Китае, однако вернуть свои средства в подавляющем большинстве случаев не смогли. В то же время в соответствии с российским законодательством туроператоры не имеют права компенсировать фактически понесенные расходы за счет туристов.

Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда граждан КНР в Россию 18 февраля. 19 февраля АТОР сообщила, что если границы для китайских туристов останутся закрытыми до конца марта, турбизнес России недополучит 2,8 млрд руб., а если до конца летнего сезона — то и все 31,2 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Сергей Соболев
Теги: АТОР, коронавирус
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