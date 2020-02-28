АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

Ассоциация туроператоров сообщила об угрозе возникновения коллапса на туристическом рынке из-за вводимых в связи с распространением коронавируса ограничений

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Рекомендация Ростуризма приостановить продажи путевок в Италию, а также Южную Корею и Иран «до нормализации эпидемиологической обстановки» в этих странах привела к массовым отказам туристов от поездок, даже если те были запланированы на осень. При этом, в соответствии с законом, российские туроператоры должны возвращать деньги и не имеют права удерживать часть средств в счет компенсации фактически понесенных расходов, говорится в письме, направленном Ассоциацией туроператоров России (АТОР) на имя главы штаба по предупреждению завоза в Россию коронавируса, вице-премьера Татьяны Голиковой.

Применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка «до нормализации эпидемиологической обстановки» не позволяет однозначно определить временные рамки действия рекомендаций на приостановку продажи туров, считают в АТОР.

«Понесенные убытки от очень большого количества аннуляций, полученных в результате бессрочных рекомендаций федерального органа власти, могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу», — говорится в документе.

В письме отмечается, что если Иран и Южная Корея не относятся к местам массового отдыха россиян, то Италия является одним из самых популярных направлений и ее закрытие для туристов грозит большими проблемами.