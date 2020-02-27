Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
Чистая прибыль Сбербанка выросла до 845 млрд руб. Финансы, 11:27 Паническая атака: как боязнь коронавируса губит экономику — Bloomberg Pro, 11:20 СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года Общество, 11:17 Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб Политика, 11:12 Главный тренер «Ювентуса» объяснил поражение от «Лиона» в Лиге чемпионов Спорт, 11:07 Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов» Стиль, 11:04 Как проходила крупнейшая в истории России интеграция банковских групп Партнерский материал, 11:02 В Дании и Эстонии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом Общество, 11:01 Bitmain раскрыла характеристики майнеров нового поколения Крипто, 11:00 Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом Бизнес, 10:59 Как будет развиваться рынок доставки готовой еды Партнерский материал, 10:58 Куртка из бананов, сумка из грибов: как растения превращаются в одежду Стиль, 10:37 Теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике Спорт, 10:37 Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран Общество, 10:29
Вирус из Китая ,  
0 

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

Рекомендации ведомства также касаются Ирана. Ранее во всех трех странах резко выросло количество случаев заражения новым типом коронавируса
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Кроме пакетных туров, под рекомендацию Ростуризма попадают и отдельные туристские услуги.

Ведомство также рекомендует «в обязательном порядке» информировать туристов о текущей эпидемиологической обстановке в трех странах, а также о порядке изменения или расторжения договора. В сообщении говорится о том, что в сложившихся обстоятельствах туристы «имеют безусловное право требовать расторжения договора <...> или изменения его условий».

Российским туристам агентство рекомендовало не покидать территорию отелей, если они находятся в Италии, Иране или Южной Корее, за исключением случаев трансфера в аэропорты или места выезда из страны.

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Италии находятся около 6-7 тыс. организованных российских туристов. С учетом самостоятельных путешественников это количество может достигать 20 тыс. человек. Около 40% туристов, поехавших в рамках туров, находится сейчас в Риме, остальные отдыхают на горнолыжных курортах и находятся в экскурсионных турах, говорится на сайте АТОР. По данным туроператоров, в стране не наблюдается паника ни среди местных жителей, ни среди туристов, просьб о досрочном прерывании отдыха не поступало.

Закрытый на карантин из-за коронавируса отель на Канарах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вместе с тем туроператоры сообщают, что к ним поступают множественные запросы на аннуляцию туров в Италию от туристов, которые уже купили путевку, но еще не отправились на отдых. Об этом также говорится в сообщении АТОР.

В настоящий момент рейсы из России в Италию выполняют «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair и Alitalia. РБК направил запросы авиакомпаниям. 

Рекомендации Ростуризма поступили после того, как в Италии, Южной Корее и Иране резко выросло число зараженных новым типом коронавируса людей. Накануне МИД России посоветовал россиянам временно воздержаться от поездок в эти страны, а находящимся на их территории соотечественникам передать свои контактные данные российским посольствам.

С 1 марта Россия ограничивает авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. Запрет коснется всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора». Последняя сможет совершать рейсы в Корею до тех пор, пока не вывезет из страны россиян, «Аэрофлот» будет летать в Москву и граждане, прилетающие из Республики Южная Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево», сообщала вице-премьер.

В S7 назвали запрет на полеты «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок». Позже в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили РБК, что ФАС будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях.

Авторы: Мария Лисицына, Мария Кокорева
Теги: коронавирус, Ростуризм
Материалы по теме
В Дании и Эстонии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля
Общество
Число умерших от коронавируса в Китае достигло почти 2,8 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter