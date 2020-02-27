Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

Рекомендации ведомства также касаются Ирана. Ранее во всех трех странах резко выросло количество случаев заражения новым типом коронавируса

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Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Кроме пакетных туров, под рекомендацию Ростуризма попадают и отдельные туристские услуги.

Ведомство также рекомендует «в обязательном порядке» информировать туристов о текущей эпидемиологической обстановке в трех странах, а также о порядке изменения или расторжения договора. В сообщении говорится о том, что в сложившихся обстоятельствах туристы «имеют безусловное право требовать расторжения договора <...> или изменения его условий».

Российским туристам агентство рекомендовало не покидать территорию отелей, если они находятся в Италии, Иране или Южной Корее, за исключением случаев трансфера в аэропорты или места выезда из страны.

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Италии находятся около 6-7 тыс. организованных российских туристов. С учетом самостоятельных путешественников это количество может достигать 20 тыс. человек. Около 40% туристов, поехавших в рамках туров, находится сейчас в Риме, остальные отдыхают на горнолыжных курортах и находятся в экскурсионных турах, говорится на сайте АТОР. По данным туроператоров, в стране не наблюдается паника ни среди местных жителей, ни среди туристов, просьб о досрочном прерывании отдыха не поступало.