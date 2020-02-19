АТОР оценила потери турбизнеса из-за запрета на въезд гражданам Китая

С 20 февраля Россия закрывает границу для граждан КНР. В АТОР считают, что только за февраль—март туроператоры потеряют 2,8 млрд руб., а если туристы из Китая не приедут и летом, то более 30 млрд руб.

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в 2019 году в Россию приехали 1,5 млн туристов из Китая. Не меньше 75% из них посетили страну в период с мая по сентябрь, однако и с января по май ежемесячно приезжали около 40 тыс. туристов. В 2020 году аналитики ожидали прирост туристов из КНР по меньшей мере на 10%, то есть в месяц ожидалось примерно 45 тыс. человек.

При средней стоимости тура на одного туриста из КНР $500 в феврале туроператоры недосчитались около 1,4 млрд руб. дохода. Столько же они должны были получить в следующем месяце, но уже очевидно, что туристы из КНР не приедут в марте, эти бронирования отменены, сообщили в АТОР.

В случае если китайские туристы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, турбизнес может недополучить 31,2 млрд руб. доходов за май—сентябрь.