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Вирус из Китая ,  
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АТОР оценила потери турбизнеса из-за запрета на въезд гражданам Китая

С 20 февраля Россия закрывает границу для граждан КНР. В АТОР считают, что только за февраль—март туроператоры потеряют 2,8 млрд руб., а если туристы из Китая не приедут и летом, то более 30 млрд руб.
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в 2019 году в Россию приехали 1,5 млн туристов из Китая. Не меньше 75% из них посетили страну в период с мая по сентябрь, однако и с января по май ежемесячно приезжали около 40 тыс. туристов. В 2020 году аналитики ожидали прирост туристов из КНР по меньшей мере на 10%, то есть в месяц ожидалось примерно 45 тыс. человек.

При средней стоимости тура на одного туриста из КНР $500 в феврале туроператоры недосчитались около 1,4 млрд руб. дохода. Столько же они должны были получить в следующем месяце, но уже очевидно, что туристы из КНР не приедут в марте, эти бронирования отменены, сообщили в АТОР.

В случае если китайские туристы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, турбизнес может недополучить 31,2 млрд руб. доходов за май—сентябрь.

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«Участники туррынка считают, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля — начала мая», — утверждают в ассоциации.

По данным АТОР, туроператоры говорят о возможности компенсировать около 50–60% турпотока из Китая за счет граждан стран Европы и Ближнего Востока, но со снижением цен.

Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500–700 млн руб.

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С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая. Ограничения не коснутся только транзитных пассажиров. Такие меры приняли «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции». Одновременно с этим власти приостановили оформление документов для въезда граждан КНР — прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд и разрешений на привлечение иностранных работников.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. Число случаев заражения по всему миру уже превысило 75 тыс., более 2 тыс. человек погибли. В России выявили двух инфицированных, оба — граждане КНР, их уже выписали из больниц.

Автор: Константин Нагаев
Теги: туризм, китайцы
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