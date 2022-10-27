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Бизнес ,  

Оператор «Северного потока» прислал судно для обследования газопровода

К месту аварии на «Северном потоке» прибыло зафрахтованное оператором газопровода судно
Эксперты, отправленные к месту аварии на «Северном потоке» в водах Швеции оператором газопровода, смогут приступить к работе после настройки оборудования. Россию к совместному расследованию причин аварии не допускали
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Оператор «Северного потока» Nord Stream AG прислал судно для обследования поврежденного газопровода в водах Швеции, говорится в сообщении на сайте организации.

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — сообщила компания. Специалисты Nord Stream AG будут готовы приступить к обследованию поврежденного участка после калибровочных работ и получения разрешения на обследование трубопровода.

По оценке компании, обследование места аварии на газопроводе займет от 3 до 5 дней.

Ранее компания сообщала, что Швеция и Дания установили в районе аварии для проведения расследования запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр.

Nord Stream также уточнил, что продолжает ждать разрешение на обследование газопровода и от датских властей. РБК направил запрос в Nord Stream с просьбой уточнить, получено ли разрешение на обследование газопровода от шведских властей.


Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого и на одной нитке второго газопровода. Расследованием инцидента занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, при участии Германии. МИД России сообщал, что привлечь к расследованию взрывов на «Северных потоках» Москву эти страны отказались.

Российские власти считают, что разрушение газопроводов было выгодно США. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал аварии актами терроризма на «государственном уровне».

6 октября шведская Служба государственной безопасности сообщила, что причиной повреждения газопроводов действительно стали взрывы, однако передать результаты собственного расследования Москве Швеция отказалась.

Посол России в Дании Владимир Барбин ранее также говорил, что обращения к Копенгагену с просьбой подключить представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию оставлены датской стороной без удовлетворения.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Тимофей Дзядко
Nord Stream Северный поток-2 Северный поток газопровод
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