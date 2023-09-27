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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Турецкая авиакомпания назвала атаки дронов в России «ежедневным вызовом»

Глава лоукостера Pegasus назвала атаки дронов в России ежедневным вызовом
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Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорты Москвы все чаще стали приостанавливать отправку и прием самолетов из-за обнаружения украинских беспилотников, в турецкой авиакомпании Pegasus отметили, что ситуация приводит к сбоям в работе

Турецкий лоукостер Pegasus внимательно отслеживает участившиеся атаки украинских дронов, в связи с которыми российские аэропорты на время приостанавливают прием и отправление самолетов, заявила Bloomberg глава авиакомпании Гулиз Озтюрк.

«Это приводит к сбоям в работе, это ежедневный вызов», — сказала она.

Озтюрк уточнила, что на Россию приходится только порядка 3% трафика компании.

Власти регионов России стали регулярно сообщать об атаках дронов после начала военной операции на Украине. За полтора года, к концу августа 2023-го количество атак БПЛА или их попыток превысило 500, следовало из подсчетов РБК.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево не раз прекращали отправление и отправку бортов из-за атак, десятки рейсов были задержаны или отменены. В таких случаях в столице вводили план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Киев в августе предупреждал, что атак будет становиться только больше. В ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы на атаки дронов, представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что цели военной операции должны быть выполнены.

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Опрошенные РБК эксперты объясняли, что обнаружить небольшой летательный аппарат, собранный из пластика, на большой территории — технически сложная задача. Cуществующая система ПВО рассчитана на выявление гораздо больших объектов, которые заметны для радиолокаторов и обнаруживаются по излучению, пояснял руководитель компании «Аэрокон», разрабатывающей беспилотные системы, Эдуард Багдасарян.

Производители дронов также могли приспособиться. В центре Москвы используются системы радиоэлектронной борьбы, которые направлены на подмену координат, а удар беспилотника по зданию Кремля говорит, что для корректировки маршрута могли использоваться ориентиры на земле или же предварительно установленные радиомаяки, рассказал главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Pegasus Airlines
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