Турецкая авиакомпания назвала атаки дронов в России «ежедневным вызовом»

Аэропорты Москвы все чаще стали приостанавливать отправку и прием самолетов из-за обнаружения украинских беспилотников, в турецкой авиакомпании Pegasus отметили, что ситуация приводит к сбоям в работе

Турецкий лоукостер Pegasus внимательно отслеживает участившиеся атаки украинских дронов, в связи с которыми российские аэропорты на время приостанавливают прием и отправление самолетов, заявила Bloomberg глава авиакомпании Гулиз Озтюрк.

«Это приводит к сбоям в работе, это ежедневный вызов», — сказала она.

Озтюрк уточнила, что на Россию приходится только порядка 3% трафика компании.

Власти регионов России стали регулярно сообщать об атаках дронов после начала военной операции на Украине. За полтора года, к концу августа 2023-го количество атак БПЛА или их попыток превысило 500, следовало из подсчетов РБК.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево не раз прекращали отправление и отправку бортов из-за атак, десятки рейсов были задержаны или отменены. В таких случаях в столице вводили план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Киев в августе предупреждал, что атак будет становиться только больше. В ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы на атаки дронов, представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что цели военной операции должны быть выполнены.

Опрошенные РБК эксперты объясняли, что обнаружить небольшой летательный аппарат, собранный из пластика, на большой территории — технически сложная задача. Cуществующая система ПВО рассчитана на выявление гораздо больших объектов, которые заметны для радиолокаторов и обнаруживаются по излучению, пояснял руководитель компании «Аэрокон», разрабатывающей беспилотные системы, Эдуард Багдасарян.

Производители дронов также могли приспособиться. В центре Москвы используются системы радиоэлектронной борьбы, которые направлены на подмену координат, а удар беспилотника по зданию Кремля говорит, что для корректировки маршрута могли использоваться ориентиры на земле или же предварительно установленные радиомаяки, рассказал главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.



