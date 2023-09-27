 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Посадка самолета в поле ,  
0 

Росавиация разослала рекомендации пилотам после «серьезного инцидента»

«Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации для пилотов после аварии с A320
Сюжет
Посадка самолета в поле
Ведомство назвало посадку A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области «серьезным авиационным инцидентом» и потребовало от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

После аварийной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала по авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов, пишет газета «Коммерсантъ».

Ведомство назвало произошедшее «серьезным авиационным инцидентом». В разосланном им циркуляре «Информация по безопасности полетов № 9» Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Минтрансом. В частности, обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом возможного изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, ухода на второй круг, отказа двигателя или разгерметизации салона. «Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам», — следует из документа. Руководству авиакомпаний также было предписано дополнительно обучить пилотов действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета. На выполнение требований дан один месяц.

По данным Росавиации, утром 12 сентября при заходе на посадку в аэропорту Омска у A320, летевшего из Сочи, отказал один из гидравлических контуров, экипаж решил уйти на второй круг. При наборе высоты пилоты попытались убрать механизацию крыла и шасси, однако убралась только механизация, дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета. Экипаж не выявил отказа, сообщает ведомство. Пилоты решили лететь на запасной аэродром Толмачево в Новосибирске, рассчитали дистанцию и количество топлива, однако уже в полете выяснилось, что до Новосибирска его все-таки не хватит. В итоге самолет пришлось сажать в поле возле поселка Убинск. Посадка прошла благополучно. Шестеро членов экипажа и 161 пассажир не пострадали.

Пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов были отстранены от полетов. Командир экипажа Белов убежден, что им было принято правильное решение. По его словам, посадить самолет в Омске он не смог из-за отказавшего контура гидросистемы и порывистого ветра. «Полоса короткая, самолет тяжелый, решил не рисковать», — пояснял пилот журналистам. Уходя на второй круг, они знали, что створка шасси не закрылась, и при расчете топлива до Новосибирска ввели коэффициент 15% на его перерасход, рассказывал он. Однако примерно через 40 минут, по словам Белова, показатели перестали соответствовать расчетам, а запас топлива «критически уменьшился».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сообщив, что «инцидент еще расследуется компетентными органами». Глава авиакомпании Сергей Скуратов порекомендовал дождаться выводов следствия. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Уральские авиалинии аварийная посадка Airbus A320 Росавиация
Материалы по теме
«Уральские авиалинии» оставят севший в поле самолет на несколько месяцев
Бизнес
В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями
Общество
Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки А320
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Ракова рассказала о четвертом комплексном медсервисе на основе нейросетей Город, 09:30
Почему три штата США продолжают «дружить» с КНР, несмотря на конфликт Pro, 09:28
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 09:25
Ученый из «Вектора» назвал сроки новой крупной пандемии коронавируса Общество, 09:18
Что больше всего разочаровало российских релокантов в Казахстане Pro, 09:01
Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже Бизнес, 09:00
Байден призвал республиканцев начать работать из-за риска шатдауна Политика, 08:59
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 08:56
В парламенте Крыма заявили о планах возобновить подачу воды из Днепра Политика, 08:54
Парламент Канады осудил нацизм после инцидента с эсэсовцем Политика, 08:37
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике Pro, 08:35
«Подать в суд!» В России ответили на слова о допинге от фигуриста из США Спорт, 08:30
Более 450 человек погибли и пострадали из-за пожара на свадьбе в Ираке Общество, 08:22
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05