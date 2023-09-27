Росавиация разослала рекомендации пилотам после «серьезного инцидента»

Ведомство назвало посадку A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области «серьезным авиационным инцидентом» и потребовало от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

После аварийной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала по авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов, пишет газета «Коммерсантъ».

Ведомство назвало произошедшее «серьезным авиационным инцидентом». В разосланном им циркуляре «Информация по безопасности полетов № 9» Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Минтрансом. В частности, обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом возможного изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, ухода на второй круг, отказа двигателя или разгерметизации салона. «Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам», — следует из документа. Руководству авиакомпаний также было предписано дополнительно обучить пилотов действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета. На выполнение требований дан один месяц.

По данным Росавиации, утром 12 сентября при заходе на посадку в аэропорту Омска у A320, летевшего из Сочи, отказал один из гидравлических контуров, экипаж решил уйти на второй круг. При наборе высоты пилоты попытались убрать механизацию крыла и шасси, однако убралась только механизация, дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета. Экипаж не выявил отказа, сообщает ведомство. Пилоты решили лететь на запасной аэродром Толмачево в Новосибирске, рассчитали дистанцию и количество топлива, однако уже в полете выяснилось, что до Новосибирска его все-таки не хватит. В итоге самолет пришлось сажать в поле возле поселка Убинск. Посадка прошла благополучно. Шестеро членов экипажа и 161 пассажир не пострадали.

Пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов были отстранены от полетов. Командир экипажа Белов убежден, что им было принято правильное решение. По его словам, посадить самолет в Омске он не смог из-за отказавшего контура гидросистемы и порывистого ветра. «Полоса короткая, самолет тяжелый, решил не рисковать», — пояснял пилот журналистам. Уходя на второй круг, они знали, что створка шасси не закрылась, и при расчете топлива до Новосибирска ввели коэффициент 15% на его перерасход, рассказывал он. Однако примерно через 40 минут, по словам Белова, показатели перестали соответствовать расчетам, а запас топлива «критически уменьшился».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сообщив, что «инцидент еще расследуется компетентными органами». Глава авиакомпании Сергей Скуратов порекомендовал дождаться выводов следствия. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).