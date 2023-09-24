В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

Свыше 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Mash и SHOT сообщают о действии плана «Ковер», который обычно применяют при атаках беспилотников

Фото: URA.RU / ТАСС

Более 20 авиарейсов задержаны и еще два отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» и собственных онлайн-табло аэропортов.

По состоянию на 23:50 (мск) во Внуково было задержано четыре рейса и один отменен. В Домодедово задержано 13 рейсов, еще 2 отменено и 5 направленно в другие аэропорты. В Шереметьево задержано три рейса.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщают о введении над Москвой плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позднее ТАСС сообщил, что аэропорты Домодедово и Внуково полностью приостановили прием самолетов, вылеты также были отложены.

Власти российских регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, сообщают об атаках дронов с начала военных действий на Украине. К началу августа, по подсчетам РБК, было зарегистрировано более 500 атак или их попыток.

Атаки на Москву продолжились и в сентябре. Так, 13 сентября дрон сбили на территории Конаковского муниципального округа Тверской области. За несколько дней до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтоженном беспилотнике в Тверской области в районе села Завидово; по словам Собянина, дрон летел в направлении Москвы.

В московских аэропортах регулярно вводят ограничения на полеты в целях безопасности из-за атак беспилотников. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.





