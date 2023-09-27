Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя

АКОРТ выступила против онлайн-продажи алкоголя. Аргументация — это приведет к росту нелегального рынка, а сейчас у покупателей достаточно возможностей купить легальное спиртное в магазинах. Но с таким подходом согласны не все сети

Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса» и др.) выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией. Письмо со своей позицией ассоциация 26 сентября направила замглавы Минпромторга Виктору Евтухову. Копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в одной из торговых сетей.

РБК направил запрос в АКОРТ.

Почему магазины против онлайн-продаж алкоголя

В своем обращении к замглавы Минпромторга председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев выразил обеспокоенность обсуждаемыми в последнее время властями инициативами по легализации интернет-торговли алкоголем. По мнению ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и его легализация создает риски для потребителей.

Сегодня у совершеннолетних потребителей «объективно не существует проблемы физической доступности и возможности приобрести легальную, оригинальную и безопасную алкогольную продукцию путем самовывоза», в том числе с использованием интернет-ресурсов продавцов, которые работают при полном соблюдении законодательства, поясняет в письме Караваев. Так, у всех федеральных ретейлеров, продающих алкоголь, есть сайты, где они информируют совершеннолетних потребителей об ассортименте алкогольной продукции в магазинах сети — покупатель может заказать алкоголь онлайн и забрать его самостоятельно из магазина, подтвердив возраст на кассе. «Сегодня ответственный потребитель может самостоятельно снизить свои риски приобретения фальсификата, полностью отказываясь от дистанционной покупки с доставкой, приобретая алкоголь в магазине физически, имеющем соответствующую лицензию», — пишет АКОРТ.

Легализация продажи приведет к резкому росту числа сайтов, продающих алкоголь онлайн, предупреждают в ассоциации. Но эффективных механизмов блокировки продажи нелегальной и контрафактной алкогольной продукции в интернете на текущий момент нет, обращает внимание Караваев. За последние три года число таких интернет-сайтов выросло в два раза, указано в письме. Только в 2022 году Росалкогольрегулирование с помощью структуры по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) заблокировало 6,8 тыс. онлайн-ресурсов, предлагающих доставить алкоголь. Но одновременно на 70% увеличилось число так называемых зеркал и связанных интернет-сайтов на случай возможных блокировок.

Продающееся через такие ресурсы спиртное вызывает интерес у потребителей из-за «преимуществ», возникающих за счет того, что продавцы не соблюдают законодательство: во-первых, это значительно более низкая цена, в том числе ниже минимально допустимой розничной цены (особенно в дорогостоящем премиальном алкоголе), во-вторых, это продажа несовершеннолетним и, в-третьих, допуск продажи спиртного в нарушение федерального и регионального законодательства (время и место продажи, отсутствие федеральной специальной марки, отсутствие выбытия алкоголя через кассу, без фиксации в ЕГАИС, отпуск без чека и пр.).

В АКОРТ предупреждают, что легализация онлайн-продажи алкоголя с доставкой может ввести потребителя в заблуждение относительно законности продукции, поскольку преимущества серого рынка сохранятся. Ассоциация опасается, что при разрешении дистанционной торговли алкоголем с доставкой бороться с нелегальным спиртным в интернете станет еще сложнее, а количество отравлений алкоголем у населения может увеличиться. В ассоциации рекомендуют научиться находить и оперативно блокировать интернет-площадки в нелегальном поле, прежде чем «открывать новые возможности».

В пресс-службе Минпромторга РБК сообщили, что рассмотрят обращение ассоциации, как только его получат, пока оно в министерство не поступало. Ретейлер «Магнит» от комментариев отказался. РБК направил запрос в торговые сети «Лента», X5 Group, «О'кей» и Metro.

Кто поддерживает продажу алкоголя в интернете

С позицией АКОРТ, впрочем, согласны не все ретейлеры. В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая также входит в ассоциацию, РБК сообщили, что поддерживают легализацию интернет-торговли алкоголем. Представитель ретейлера заверяет, что компания «донесла свою позицию ассоциации» и не участвовала в составлении письма в Минпромторг. «Легализация должна способствовать как удобству потребителей, так и стабилизации рынка алкогольной продукции, снижению теневого оборота алкоголя», — поясняют в «Азбуке вкуса». По мнению ретейлера, это избавит производителей и продавцов от недобросовестной конкуренции, сократит долю некачественной продукции и фальсификата.

О необходимости дать рынку «легальную альтернативу» говорят и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и др.). Пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки, поэтому создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации, считает президент АКИТ Артем Соколов. «Потребитель скорее придет к легальному продавцу алкоголя, который даст ему определенные гарантии», — уверен Соколов. По его словам, продажа любого товара в онлайн-каналах прозрачнее, чем в классической офлайн-торговле, так как в интернете остается цифровой след, тем более алкоголь относится к той категории товаров, которые легко прослеживаются. В частности, в предложениях по легализации интернет-торговли алкоголем была учтена действующая в традиционной рознице система контроля ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), чтобы государство видело путь продукции от производителя до потребителя, поясняет президент АКИТ. Кроме этого, по его словам, необходима интеграция онлайн-продавцов с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, содержит все важные сведения о пользователях, включая паспортные данные), а также включение продавцов в специальный реестр контрольного ведомства.

Как предлагали регулировать рынок онлайн-продаж алкоголя

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Но власти уже не первый год обсуждают возможность и способы ее легализации. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, который позволил бы начать онлайн-продажу алкоголя еще в 2020 году, но тогда инициатива не была реализована — против нее, в частности, выступили Минздрав и МВД.

Затем к идее вернулись снова: в 2021 году президент Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей через заказ на онлайн-ресурсе почтового оператора. Предполагалось, что купить алкоголь таким способом совершеннолетние граждане могли бы через специализированную витрину — правда, речь шла только о вине российского производства с доставкой не раньше чем через 24 часа. В сентябре прошлого года уже бывший глава «Почты России» Максим Акимов сообщал РБК, что компания рассчитывает запустить пилот по продаже алкоголя в апреле 2023 года.

В апреле этого года пилот не заработал, но правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России» с другими сроками: с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026 года. Первое время покупать вино дистанционно смогут жители двух регионов — Москвы и Подмосковья, но затем правительство может расширить территорию эксперимента. Но и к уже одобренному правительством законопроекту возникли замечания: МВД, как писал «Коммерсантъ», опасалось, что документ не учитывает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение продукции через интернет носит непубличный характер.

Свою версию законопроекта по легализации продажи алкогольной продукции онлайн предлагал и сенатор Андрей Клишас. Соответствующий законопроект он направлял в правительство в середине июня 2023 года. Согласно проекту, предлагалось создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут продавать алкоголь дистанционно. Перед покупкой пользователь должен подтвердить свой возраст через учетную запись ЕСИА и заключить договор. Повторная проверка возраста должна была проходить во время передачи алкоголя покупателю в формате QR-кода на экране его телефона или числового кода.

Впрочем, в середине июля Клишас отозвал законопроект после замечаний Минфина. При этом, по оценке самого ведомства, нелегальный оборот алкоголя в интернете в 2022 году достиг 30 млрд руб., а доля фальсификата на нем превысила 50%, сообщал ТАСС в мае этого года. По оценке АКИТ, нелегальный алкогольный рынок в интернете за 2022 год еще больше — 50 млрд руб.

Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем могут внести в осеннюю сессию, писала газета «Ведомости». Согласно законопроекту, Минфин предложил нести ответственность именно продавцу, а не онлайн-площадке за несоблюдение запретов и ограничений, «вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку». РБК направил запрос в Минфин.