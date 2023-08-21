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Верховный суд запретил винить покупателей в отравлении алкоголем

Верховный суд в споре о страховой выплате не стал винить покупателя в отравлении алкоголем
Верховный суд постановил, что отказывать в страховых выплатах наследникам тех, кто отравился алкоголем, незаконно, так как нельзя утверждать, что смерть произошла из-за действий погибших
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Верховный суд России счел, что приобретение алкоголя, содержащего отравляющие вещества, не является добровольным, поэтому страховые компании не вправе отказывать в выплате компенсации в случае гибели заемщика после употребления такой продукции, сообщает РАПСИ.

«Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению у осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий», — подчеркивает ВС.

Суд рассматривал жалобу наследницы, которая столкнулась с отказом в выплате страховой компенсации, хотя наследодатель участвовал в программе коллективного страхования заемщиков при получении кредита. В предыдущих судебных инстанциях поддерживали позицию страховой, так как «несчастный случай произошел непосредственно из-за действий застрахованного, который добровольно употребил суррогатный алкоголь с содержанием метанола», и оснований для выплаты нет. В связи с озвученной позицией ВС дело отправят на новое рассмотрение.

Этим летом в нескольких российских регионах произошло массовое отравление «Мистером Сидром». По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, после его употребления скончались 46 человек, 61 пострадал.

Как сообщало региональное МВД, в напитке, который производили в Самарской области, «были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи «Мистер Сидр».

По факту случившегося было возбуждено несколько уголовных дел. Против учредителя компании-производителя Анара Гусейнова и его поставщика Артема Айрапетяна завели дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусматривает до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, для изготовления суррогатного напитка они использовали спирт, похищенный со склада МВД. Изъятый полицией во время следственных действий, он хранился на складе с 2012 года.

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Также фигурантами являются продавшие Айрапетяну 6 т этого спирта Дмитрий Егоров и полицейский Иван Гребенкин. Против них возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК (кража в крупном размере, до шести лет лишения свободы).

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Верховный суд отравление алкоголем алкоголь страховые выплаты Ипотека
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