Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-торговле вином

Законодательные акты, разрешающие протестировать онлайн-продажу вина через «Почту России», получили одобрение правкомиссии. Пилот планируется запустить с 1 ноября в двух регионах — Москве и Подмосковье, следует из документа

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник, 3 апреля, одобрила разработанные Минфином законопроекты, которые разрешают протестировать интернет-продажу произведенного в России вина через «Почту России». Об этом РБК сообщили в пресс-службах правительства и Минфина.

Одобрение правкомиссии означает, что законодательные акты, утверждающие в России начало и правила эксперимента по дистанционной продаже российского вина, близки к внесению на рассмотрение в Госдуму. Но перед внесением в Госдуму документ будет рассмотрен на правительственном заседании, добавил представитель Минфина. Информации о дате заседания пока нет.

Продажа алкогольной продукции дистанционным способом в России запрещена с 2007 года. Регуляторные изменения — законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через инфраструктуру «Почты России» и документ-спутник с поправками в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» — Минфин подготовил после поручения президента Владимира Путина, данного в апреле 2021 года. Ранее ведомство уже готовило законопроект, который позволил бы начать онлайн-продажу алкоголя еще в 2020 году, но тогда инициатива не была реализована — против нее, в частности, выступили Минздрав и МВД.

Как будет проходить эксперимент

Исходя из последней версии текста законопроекта (есть в распоряжении РБК), эксперимент пройдет с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026 года. Покупать вино дистанционно в рамках пилотного проекта смогут пока только жители двух регионов — Москвы и Подмосковья. Но в ходе пилота правительство может расширить территорию его применения. Например, сообщалось, что Минсельхоз уже предлагал включить в него Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области.

В рамках готовящегося эксперимента будет разрешена онлайн-торговля только российским тихим, игристым и крепленым вином (произведенным из выращенного на территории России винограда) на специальном сайте «Почты России». Список производителей, которые смогут стать участниками эксперимента, должен составить Минсельхоз.

Доставлять вино покупателям «Почта России» будет или непосредственно на адрес, или в почтовое отделение, которое получатель укажет при формировании заказа, говорится в последней версии законопроекта. Доставка продукции будет возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Получить купленный онлайн алкоголь покупатель сможет только после подтверждения совершеннолетия по паспорту. Проект также предусматривает, что подтверждение личности будет возможно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас применяется на «Госуслугах»).

Инициатива проходила согласование с рядом ведомств — замечания были, в частности, у Минэкономразвития, Минздрава, Роспотребнадзора и Минцифры, говорится в заключении замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова (документ есть у РБК). Но Минфином была представлена «аргументированная позиция» по замечаниям, а аппарат правительства, проработав их, пришел к выводу, что замечания «носят в основном редакционный и юридико-технический характер», а некоторые из них предлагают дополнить законопроекты положениями, которые выходят за рамки правил проведения эксперимента, отмечает Уваров.

Замечания по инициативе были и у ФАС. В заключении, с которым ознакомился РБК, ведомство со ссылкой на мнение десяти крупнейших участников рынка обращало внимание на возможные негативные последствия из-за выбора единственного оператора доставки и дистанционных продаж, а также критиковало невозможность торговли на собственных онлайн-площадках виноделов. Однако, как отметил Минфин на согласительном совещании с ФАС, условия эксперимента при действующем запрете на онлайн-продажу алкоголя в России определяются только по указанию президента и не могут выходить за его рамки.

В пресс-службе «Почты России» РБК сообщили, что готовят свою инфраструктуру к запуску эксперимента по дистанционной продаже российского вина и находятся «в постоянном диалоге» с отраслью, экспертами и виноделами. «На наш взгляд, проект окажет положительное влияние на популярность российских вин», — добавили в «Почте России».

В Минэкономразвития и Минпромторге запросы РБК перенаправили к автору законопроекта — Минфину. РБК также обратился за комментариями в ФАС и Минздрав.

Что говорят виноделы

Эксперт винодельческого рынка и экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отмечает, что бизнес не участвовал в консультациях по последней версии законопроекта, но участники рынка «боролись за возможность дистанционных продаж несколько лет» и поддерживают эту инициативу. Впрочем, по словам Поповича, пока непонятно, какие предприятия и из каких регионов смогут участвовать в эксперименте.

Винодел и основатель семейных предприятий «Николаев и сыновья» и «Долина Лефкадия» Михаил Николаев соглашается, что любая дистанционная продажа может улучшить предложение и поддержать покупателя и производителя. Однако он считает неверным решение о введении единого оператора винной дистанционной торговли.

Предприниматель убежден, что виноделам законодательно должны быть разрешены продажи с винодельни. «Для нас важнее продавать вино напрямую покупателю, розничному или оптовому, как это делают во всем мире без посредников — операторов или дистрибьюторов», — заключает он.

Ранее дискриминационные условия в устройстве эксперимента усмотрел и регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС): по его мнению, условия по продаже только российского вина противоречат договору союза и дискриминируют интересы входящих в него стран (помимо России это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Позднее Минэкономразвития обратилось к Минфину с предложением убрать отсылку по поводу происхождения вина.