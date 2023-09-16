В Минздраве рассказали о падении популярности паленого алкоголя

Продажа крепкого алкоголя растет, но доля нелегальных напитков падает, подсчитали в Минздраве. Министр Мурашко писал о завершении «моды на алкогольный «разгул», однако эксперты указывали, что россияне с 2022-го стали чаще пить

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Потребление россиянами нелегального алкоголя стремительно сокращается: в 2019 году его доля составляла 33%, в 2022-м уже 25,3%, заявили «РИА Новости» в Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава.

В рознице растут зарегистрированные розничные продажи крепких напитков — 2,91 л в 2021 и 3,08 л в 2022 годах. Вместе с этим, снижается расчетное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 л этанола в 2018 году до 5,1 л в 2021 и 4,9 л в 2022-м, сообщили НИИ.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее приводил иные данные. В сентябрьской колонке для РБК он озвучил следующую статистику: «В 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году — 8,82 л, а в 2022 году — уже 8,62 л.». Министр при этом сослался на данные этого же НИИ.

«Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный «разгул», и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта «Демография», направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность», — рассказал Мурашко.

Тренд на снижение потребления алкоголя в России прервался в 2020-м году после начала пандемии коронавируса: в конце марта больше всего выросли траты на категорию «Винные магазины», отмечали аналитики «Сбербанка». Продажи алкоголя выросли и в других странах мира, ученые связывали эту тенденцию со стрессом и тревогой.

Вскоре после снижения распространения коронавируса Россия начала военную операцию на Украине, на фоне чего уровень тревожности в обществе вновь вырос. В октябре уровень тревожности россиян достиг рекордных 70% — максимального показателя за последние годы, следовало из опроса ФОМ. Продажи крепкого алкоголя в 2022-м выросли на 7,5% (против 1,2% в 2021 году и 3,3% в 2020), катализатором очередного роста потребления алкоголя россиянами мог стать пессимизм, писали специалисты FinExpertiza.

«Рост потребления алкоголя после начала «спецоперации» неудивителен. Хотя жизнь большинства россиян фактически никак не изменилась: массовой безработицы нет, продукты и бытовая техника есть, пусть и ассортимент несколько изменился, — но стресс и тревога, которые возникли в обществе вначале в ответ на ситуацию неопределенности в экономической сфере, потом, в сентябре 2022 года, в ответ на вероятность призыва, видимо, вылились в повышение потребления алкоголя, которое является одним из самых легких способов расслабиться и снять стресс», — рассказывала Forbes научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.