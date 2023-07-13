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«Ведомости» узнали об отзыве проекта легализации онлайн-продажи алкоголя

«Ведомости»: сенатор Клишас отозвал проект проект легализации онлайн-торговли алкоголем
Клишас направил в правительство проект легализации онлайн-продажи алкоголя в середине июня, однако через несколько дней отозвал его для доработки. По словам источника «Ведомостей», с требованием внесения поправок выступил Минфин
Сенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ.

Клишас направил в правительство проект легализации онлайн-продажи алкоголя в середине июня. В законопроекте предлагалось создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут осуществлять дистанционную розничную продажу алкогольной продукции. Предполагалось, что порядок создания и ведения реестра определит Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР). При этом вся информация из этого реестра будет опубликована на сайте службы. За включение в него компании должны заплатить государственную пошлину.

Чтобы купить алкоголь на сайте, пользователь должен будет заключить договор, подтвердив перед этим свой возраст с помощью учетной записи в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Вторичная проверка возраста происходит во время передачи алкоголя покупателю в формате QR-кода на экране его телефона или числового кода. Возраст можно будет также подтвердить с помощью документа, который позволяет это сделать (паспорт, водительские права и др.). Если покупатель не сможет подтвердить свой возраст, то договор купли-продажи расторгается. В таком случае деньги возвращаются ему не позднее чем через десять дней.

Кроме критерия возраста в законопроекте прописано, что доставка алкогольной продукции осуществляется в жилые или нежилые помещения либо в места поблизости от них. Однако доставка в нежилые помещения производится только при условии, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или документах технического учета сказано, что там может располагаться офис. При этом региональные власти вправе сами устанавливать ограничения по времени, условиям и местам продажи алкогольной продукции через интернет.

В направленных Григоренко инициативах также были предложения об изменениях в Уголовный и Административные кодексы, связанных с возможными нарушениями правил продажи алкоголя:

  • увеличение размера штрафа за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним до 200 тыс. руб. против текущего максимального порога 80 тыс. руб.;
  • наказание за неоднократную и незаконную розничную торговлю алкоголем в интернете в виде штрафа в размере от 250 тыс. до 500 тыс. руб., либо в размере дохода виновного за период от одного года до трех лет, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет;
  • в Административном кодексе может появиться новый пункт, что незаконная розничная продажа алкоголя в интернете без признаков уголовного наказания облагается штрафом: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предметов нарушения, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предметов правонарушения.

По словам источника «Ведомостей» в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после того, как свои замечания представил Минфин. Министерство в целом поддержало законопроект, но подготовило ряд замечаний, отметил собеседник газеты, не уточнив сути замечаний.

Ранее именно Минфин заявлял о необходимости регулирования онлайн-оборота алкоголя. По оценке ведомства, нелегальный оборот алкоголя в интернете в 2022 года достиг 30 млрд руб., а доля фальсификата на нем превысила 50%, сообщал ТАСС в мае этого года. По оценке АКИТ, нелегальный алкогольный рынок в интернете за 2022 год еще больше — 50 млрд руб.

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Сейчас в России продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. В 2021 году президент Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа исключительно через онлайн-ресурсы почтового оператора. Предполагалось, что покупка алкоголя таким образом будет доступна совершеннолетним через специализированную витрину, причем только российского производства и с доставкой не раньше чем через 24 часа. В прошлом сентябре уже бывший глава «Почты России» Максим Акимов сообщал РБК, что дискуссия по эксперименту все еще ведется, но компания рассчитывает начать «пилот» по продаже алкоголя в апреле 2023 года.

К апрелю эксперимент так и не заработал, но получил одобрение от правительства, а сроки запуска сдвинулись на 1 ноября. Однако, как писал «Коммерсантъ», с замечаниями к законопроекту об эксперименте выступили представители Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также МВД. По мнению последнего, документ не учитывает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение продукции через интернет носит непубличный характер.

Президент АКИТ Артем Соколов говорил РБК, что создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации. «Та доля фальсификата — 53% или продукция на 16 млрд руб. в год, которая сейчас обращается на нелегальном онлайн-рынке алкоголя, — это угроза для государства и общества», — предупреждал эксперт.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
онлайн-торговля алкоголь Андрей Клишас законопроект
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