Властям предложили проект легализации онлайн-торговли алкоголем

В правительство направили законопроект о правилах продажи алкоголя в интернете и его доставки. Эксперты говорят, что это может сократить долю фальсификата. Ранее эксперимент по доставке алкоголя пыталась провести «Почта России»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Онлайн-продажей алкоголя и его доставкой смогут заниматься компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкоголя, при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Это следует из предложенных сенатором Андрем Клишасом поправок в законы «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…», которые он направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко. Текст письма и законопроекта есть у РБК, его подлинность подтвердил два собеседника, знакомые с обсуждением.

Клишас уточнил, что в правительство для получения заключения был направлен законопроект, предложенный ему Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, Сбермаркет, Wildberries и др.) и Торгово-промышленной палатой (ТПП). Представитель АКИТ сказал, что в итоговом законопроекте отражена часть предложений, которые ассоциация ранее уже направляла в адрес парламента — механизм контроля за местом, временем, возрастом и реестр владельцев сайтов.

РБК направил запрос представителю Григоренко и в ТПП.

Как будет работать схема

В законопроекте предлагается создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут осуществлять дистанционную розничную продажу алкогольной продукции. Предполагается, что порядок создания и ведение реестра определит Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР). При этом вся информация из реестра будет опубликована на сайте службы. За включение в этот реестр компании должны будут заплатить государственную пошлину.

Чтобы купить алкоголь на сайте пользователь должен будет заключить договор, подтвердив перед этим свой возраст с помощью учетной записи в государственной «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА). Второй раз проверка возраста происходит во время передачи алкоголя покупателю в формате QR-кода на экране его телефона или числового кода. Также возраст можно будет подтвердить с помощью документа, который позволяет это сделать (паспорт, водительские права и др.). Если покупатель не сможет подтвердить свой возраст, то договор купли-продажи расторгается. В таком случае деньги возвращаются покупателю не позднее чем через десять дней.

Кроме критерия возраста в законопроекте прописано, что доставка алкогольной продукции осуществляется в жилые или нежилые помещения, или места, которые находятся поблизости от них. Однако доставка в нежилые помещения производиться только при условии, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или документах технического учета сказано, что там может располагаться офис. При этом региональные власти вправе сами устанавливать ограничения по времени, условиям и местам продажи алкогольной продукции через интернет.

Предлагаемая дата вступления закона в силу — с 1 января 2024 года.

В направленных Григоренко инициативах также есть предложения по изменениям в уголовный и административные кодексы, связанные с возможными нарушениями правил продажи алкоголя: Увеличение размера штрафа за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним до 200 тыс руб. против текущего максимального порога в 80 тыс. руб.;

Наказание за неоднократную и незаконную розничную торговлю алкоголем в интернете в виде штрафа в размере от 250 тыс. до 500 тыс. руб., либо в размере дохода виновного за период от одного года до трех лет, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет.

В административном кодексе может появится новый пункт о том, что незаконная розничная продажа алкоголя в интернете без признаков уголовного наказания облагается штрафом: на граждан — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. с конфискацией предметов нарушения; на юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. с конфискацией предметов правонарушения.

Зачем это нужно

Сейчас в России продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. В 2021 году президент Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа исключительно через онлайн-ресурсы почтового оператора. Предполагалось, что покупка алкоголя таким образом будет доступна совершеннолетним через специализированную витрину, причем только российского производства и с доставкой не раньше, чем через 24 часа. В сентябре прошлого года уже бывший глава «Почты России» Максим Акимов сообщал РБК, что дискуссия по эксперименту все еще ведется, но компания рассчитывает начать пилот по продаже алкоголя в апреле 2023 года.

К апрелю эксперимент так и не заработал, но получил одобрение от правительства и сроки его запуска сдвинулись на 1 ноября 2023 года. Однако, как писал «Коммерсантъ», с замечаниям против данного законопроекта об эксперименте выступили представители Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также МВД. По мнению МВД, законопроект не учитывает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение продукции через интернет носит непубличный характер. Также в министерстве опасаются, что: алкоголь таким образом начнут доставлять на территорию, где его продажа запрещена, например в школы; законопроект не учитывает региональную специфику по месту и времени продажи алкоголя. Одним из последствий онлайн-продажи алкоголя, как утверждает МВД, могут стать «посягательства и противоправные действия» в отношении сотрудников «Почты России», доставляющих алкоголь.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что оборот нелегального рынка интернет-торговли уже достиг 11 млрд руб. и продолжает расти. Поисковые системы фиксируют от 300 тыс. до 600 тыс. запросов по теме «алкоголь с доставкой на дом». По оценке АКИТ, нелегальный рынок алкоголя в интернете за 2022 год еще больше и составил 50 млрд руб. Авторы пояснительной записки указывают, что «запрет на реализацию алкогольной продукции действует в основном в отношении добросовестных участников рынка». По их мнению, легализация дистанционной продажи алкоголя позволит: минимизировать объем нелегальных продаж алкоголя в интернете, установить эффективный механизм контроля за доставкой алкогольной продукции и предоставить дополнительные возможности продвижения российской винодельческой продукции.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации. «Та доля фальсификата — 53% или продукция на 16 млрд руб. в год, которая сейчас обращается на нелегальном онлайн-рынке алкоголя — это угроза для государства и общества», — предупреждает Соколов. Что касается положений законопроекта, то он добавил, что на первом этапе его внедрения «не будет лишним» разработать «отсекающие критерии» для участников, как это было введено при легализации дистанционных продаж лекарственных препаратов. «Кроме того, в законопроекте необходимо предусмотреть возможность онлайн-продаж без каких-либо критериев для производителей. Механизм контроля за возрастом, местом и временем нашел свое адекватное отражение в документе», — высказал свое мнение глава АКИТ.